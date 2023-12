Superstar // RTL - dva kaktusa

Kada bi se RTL-ova potraga za zvijezdom trebala sažeti u jednoj narodnoj izreci, bilo bi teško odabrati, prvenstveno jer bi se vodila tijesna borba između “tresla se brda, rodio se miš” i “puno zuji, malo meda daje”. Pritom nije riječ o samim kandidatima ili o ovog vikenda proglašenoj pobjednici, nego o samom konceptu emisije u kojoj je pobjednica proglašena - proteklog vikenda. Pa još neki dan su se na televiziji vrtjele audicijske emisije! Točnije, prije samo četiri tjedna, jer upravo je toliko emisija uživo - njih četiri - emitirano. I tako je veliki show koji je najavljivan otprilike deset puta dulje nego što je trajao, završio prije nego što je počeo. Dakle, prvo su se mjesecima na RTL-u vrtjele najave. Potom su unedogled trajale audicijske emisije koje, ruku na srce, niti produkcijski niti sadržajno nisu bile baš nešto posebno. Nakon toga je u jednoj (1!) emisiji od svih koji su prošli dalje, odabrano 12 kandidata za emisije uživo. Pritom nitko nije shvatio kako ni po kojem kriteriju. I onda su uslijedile četiri (4!) live emisije tijekom kojih je ekspresno proglašena pobjednica, mlada Hana Ivković. Standardno, dio je gledatelja time zadovoljan, dio nije, ali treba priznati da je djevojka karizmatična i simpatična, a njezin doček u rodnom Sinju, koji se čak emitirao uživo, bio je jedan od zabavnijih dijelova cijelog projekta, za koji se definitivno može zaključiti da nije bio dobro osmišljen, zbog kratkog trajanja i neobičnog koncepta šira se publika nije povezala s natjecateljima, a konačnici je osjećaj nekako - meh.

Kod nas doma // HRT1 - jedan kaktus

Tresu se definitivno brda i na HRT-u koji je izazvao lavinu reakcija gostovanjem Lepe Brene u emisiji “Kod nas doma”. Ne treba imati kristalnu kuglu da bi se pogodilo o kakvim je komentarima uglavnom bila riječ, no otvorilo se pritom zanimljivo pitanje o ulozi javnog servisa kao takvog. Jer dio publike zamjera, naime, HRT-u što servira publici intervju s Lepom Brenom iako to nije u javnom interesu. Točnije, u njihovom interesu. Jer, očito u Hrvatskoj postoji minimalno stotinjak tisuća ljudi (ako se vodimo publikom na koncertima Aleksandre Prijović) kod kojih postoji interes za takvim sadržajem, što potvrđuje i dio komentara koji odobrava gostovanje Lepe Brene. Dakle, pitanje tjedna je - u interesu koje javnosti se ovdje govori jer u očito podijeljenom društvu nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Manje filozofsko pitanje je ono oko sporne promocije čarapa usred intervjua s obzirom na to da je gošća nekoliko minuta pričala o svom brendu, što je također zasmetalo mnogima. Istina, to je bilo poprilično neprofesionalno, ali ne može se reći da se se dogodilo prvi put. Samo su sada čarape imale krivu putovnicu pa je hajka tim veća.

Stric // HRT2 - dvije ruže

S druge strane, premalo pažnje je pridano domaćem filmu “Stric” koji se u sklopu programa Film četvrtkom emitiran na HRT 2. Riječ je ostvarenju Andrije Mardešića i Davida Kapca iz prošle godine koje je dobilo niz međunarodnih i domaćih priznanja, a ima i dosta dobre komentare te kritike. Unatoč tome, malo se o samom filmu govori, što je često sudbina domaće produkcije i baš zato bi HRT puno snažnije trebao najavljivati ovakve sadržaje, a posebice kada su u naslovnim ulogama Predrag Miki Manojlović, Ivana Roščić, Goran Bogdan, Roko Sikavica i Kaja Šišmanović. Sjajan film, šteta što nema desetinu promocije kao neki reality programi bez pokrića.

Dnevnik // NOVA TV - tri ruže

Mnogo se ovih dana govori i o Novoj TV, ali ne toliko zbog sadržaja, koliko zbog - kuglica. Tim Nove TV, koji već neko vrijeme prima pohvale zbog sve veće interaktivnosti, osmislio je nagradnu igru u sklopu koje se na ekranu tijekom, primjerice, emitiranja središnje informativne emisije pojavi kuglica s QR kodom i koju potom treba skenirati. Tko ih skupi najviše tijekom tjedna i mjeseca, osvaja nagradu. Koliko je s jedne strane apsurdno da je jedna nagradna igra uopće u TV kritici, toliko to pokazuje o koliko je zapravo dobroj ideji riječ jer uistinu motivira gledatelje da aktivno prate program te komentiraju pojavljivanje kuglica na ekranu. U teoriji bizarno, ali u praksi zbilja zanimljiv potez koji zaslužuje pohvalu jer angažira televizijske gledatelje na sasvim nov i drugačiji način. Također, i promocija projekta je dosta dobra tako da je cijela priča lijepo zaokružena.

VIDEO Jurica Pađen: 'Štulić je kao Greta Garbo, a ponašao se i kao neurotična starleta'