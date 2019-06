Kad je ljubav blizu ostvari li se? Meritas predstavljaju novi spot

Nakon vrlo uspješne godine, nominacije za Porina te tri predstavljena singla s nadolazećeg albuma, došlo je vrijeme za novu pjesmu grupe Meritas.

Pjesma kojom Anita i Meri nastavljaju niz svojih uspješnica zove se „Blizu ljubavi“, a iako nesklone opisivanju značenja pjesama, ipak su za ovu priliku dale naznaku onoga što bi mogla značiti: mogla se dogoditi ljubav; onaj fini životni scenarij, nijanse koje nisu crno-bijele već u tisuće varijacija...

Anita i Meri uvijek naglašavaju i na to su iznimno ponosne – idu svojim putem i ispunjene su osjećajem zadovoljstva jer već prvih nekoliko pjesama koje će se na kraju objediniti u album, uspijevaju staviti pod isti nazivnik energičnih, ritmičnih, melodioznih glazbenih niti. Meritas idu prema albumu zaokruženom skladbama koje tako dobro i uspješno sudaraju dramsko i lirsko kroz napetost aranžmana i osjećajnost interpretacija svojih melodija.

Anita Valo i Meri Jaman i na ovoj pjesmi surađuju s Arjanom Kunštek koja je zaslužna za stihove dok potpuno povjerenje u produkciji kao i do sada ukazuju Pavlu Miholjeviću i Juri Ferini.

Uz pjesmu dolazi i video spot u režiji njihove dugogodišnje osebujne suradnice Mare Milin.

„...U podnevu tihe osame...privatno vapim za takvom situacijom, i taj me stih obuzeo. Toliko me obuzeo, da sam snimajući zaboravila na fini, vozeći ritam pjesme, na sinkopirane trenutke i ritmičko-melodijski rast pjesme. Vidjela sam titraje, lepršanje, fluidne situacije, veliki prostor i nebo, u njemu malene likove, oblake koji se gomilaju, sjene bilja i drveća i sunce...

Ovaj put su za mene riječ pjesme bile presudne. Ubacila sam se u raspoloženje osobe koja želi biti u podnevu tihe osame, i koja je već prošla toliko toga, da joj ne preostaje ništa drugo nego nasmiješiti se, i sačuvati svoju ljubav koja se nije desila, nego ostala na pukom, bliskom mimoilaženju. Sačuvati u sebi, zauvijek.

Ne krijem, put do finala ovog videa je bio kvrgav. Video je prošao više faza postavljanja. Na kraju, to je fluidan, nježan i sanjiv uradak (baš kao i zvuk gitare i gudača u pjesmi, koji toliko volim). Nizak kontrast u crno bijeloj tehnici, povremeni prodori svjetla, slow motion, višestruke espozicije- sve to potcrtava taj pristup.

U njemu se Meritas pojavljuju u ulozi osoba koje promatraju i razumiju, svjedoče. Zato su i prikazane u obrisima, rubno, prekrivene slojevima oblaka ili vegetacije. Zadarska glumica Vjera Vidov dobila je ulogu protagonistice, i glumi i živi pjesmu u jednom nizu slika, koje čine kičmu priče. Ona je ona, ali i ja koja vapim za podnevom tihe osame. Ona (ni)je doživjela ljubav koja ju je mimoišla. Ona bi se trebala nasmiješiti, makar glumila osmijeh. Makar na silu. Ona je u videu glumački i privatno. Svaka žena je makar na čas prošla to u čemu se u pjesmi radi. Ponekad se pitam da li taj netko s kim sam se mimoišla zna za to, makar na razini duša. Eto, ovaj video svjedoči tom pitanju. - opisala je Mare Milin