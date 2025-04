Kad god Stephen Graham u filmu ili seriji igra kakvu bitniju ulogu, to se ne propušta

A Thousand Blows, Disney+

Ne skrivamo da uvijek pogledamo lm ili seriju gdje nekakvu bitniju ulogu ima Stephen Graham. Britanski glumac koji je poznat iz mnogih kultnih lmova poput “Zdrpi i zbriši”, “Lopovi”, “Peaky Blinders”, “Pirata s Kariba”, sjetite se neke serije gdje ima likova koji govore engleskim slengom i imaju nekakvo narodno porijeklo i tu je Graham, uvijek odličan. Ovdje je slična priča, ali s drugim zahtjevom prema odličnom britanskom glumcu, a to je da je morao nabaciti nekoliko kilograma mišića, odnosno gotovo u potpunosti promijeniti zionomiju. Jer, ova izvrsna serija koja zaista sjajno prikazuje London viktorijanskog doba, 1880. godine, a nije da nije bilo dobrih takvih serija, zapravo se bavi - šaketanjem. Odnosno, nelegalnim borbama golih članaka između ljudi koji su na taj način preživljavali. A na to je nalijepljen svakodnevni život u tadašnjim londonskim kvartovima po kojima su lutali nekadašnji robovi, sirotinja, prostitutke. Upravo jedan nekadašnji rob interesantnog imena, Hezekiah Moscow, s prijateljem Alecom dolazi u London s Jamajke tražiti sreću. No, unatoč tomu što je Britanija tada prema boji kože bila znatno tolerantnija od, recimo, američkog Juga prije Građanskog rata, ipak različitost nije bila osobito dobro došla. I tako brzo dođe vrijeme da zarađivati moraju šakama. Hezekiah je ipak u tome bolji od Aleca, ali to znači da će morati na megdan opasnom veteranskom boksaču Henryju Sugaru Goodsonu kojeg tumači Graham. Ali, postoji tu i ženska banda koju se nešto pita, a koju dvojica boksača ne mogu zaobići. Interesantno je ovdje da je i Graham dijelom jamajčanskog porijekla, djed po ocu mu je bio s tog karipskog otoka. Još je zanimljivije što je priča napravljena doista po likovima koji su i postojali u ondašnjem londonskom East Endu, i Hezekiah Moscow i prava ženska banda koja se zvala 40 Slonova, kao i njihova šeca Alice Diamond. Čak i Sugar Goodson je postojao, jedino je Grahamov lik u seriji tek labavo zasnovan na stvarnoj osobi. Ne trebamo trošiti riječi na to da nešto iz britanske produkcije s tematikom iz ovog razdoblja funkcionira odlično, i to je toliko da sada gledamo niz serija o istom razdoblju iz američkih produkcija koje su zbilja jedna bolja od druge. Očito je to vrijeme izvor neprekinutog niza stvarnih priča koje je lako dobro organizirati. Banda 40 Slonova bila je, recimo, najdugovječnijom kriminalnom organizacijom na Otoku, dokumentirano ustanovljena 1873., ali je sasvim moguće da se to dogodilo još u 18. stoljeću. Ima još, lik Moscowa je primijetila Grahamova supruga Hannah Walters i onda napravila priču koju gledamo, uz pomoć povjesničara, dakako. Naravno, postoje neke autorske slobode, poput stavljanja likova iz različita vremena u isti period, scenaristička tehnika uspješno korištena u “Vikinzima”, ali osnovne teme su zaista suvremene. A to su migracija, preživljavanje i očuvanje vlastitog identiteta.