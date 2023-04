Jurkotić podsjetio kako je prevario predsjednika Milanovića i pozvao sve da glasaju za njega

Davor Jurkotić, sudionik ovogodišnjeg izdanja HRT-ovog showa "Zvijezde pjevaju" na Facebooku je pozvao ljude da glasaju za mentoricu Ginu Victoriu Damjanović i njega tako da je podijelio jednu od svih emisija "U zdrav mozak", u kojoj je prije 6 godina razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji tada nije bio u politici.

- Ako je nekog bilo teško u zdrav mozak, to je Zoran Milanović - napisao je Jurkotić.

- Bilo je to jako teško iskustvo. Baš smo uporni, ali Milanović je još uporniji jer se nikada do sada nije javio na telefon. Doduše, nije se ni sada javio na poziv, ali je poruka učinila svoje. Sjećam se da smo zvali iz srbijanske Vlade, bio sam povratnik iz Amerike, visoki dužnosnik njemačke Vlade, ali nisam uspio - ispričao je Jurkotić za Novi list. Do Milanovića je tada uspio doći kada se predstavio kao Mark Russinovich, Microsoftov direktor podrijetlom iz Hrvatske.

- Naravno, pomogao je posredno, jer s Milanovićem sam upravo ja bio Mark. Krenuli smo tako da je bivši premijer Milanović na svoj mobitel dobio poruku s našeg londonskog broja od Marka Russinovicha koji se želi čuti s njim. Poruka je glasila 'Postovani Mr. Milanovic, molio bih Vas da mi se sto prije javite vezano za jedan poslovni prijedlog. Mark Russinovich, Microsoft'. I upalilo je, Milanović nas je povratno nazvao. Zanimljivo je da se Milanović pripremio za taj razgovor te je znao gotovo sve o dotičnom Marku Russinovichu. Vidi se da se pripremio, odnosno da je koristio Google. Pohvalno u svakom slučaju - kazao je komičar.

Dodao je i kako je jedan od razloga što je napokon 'ulovio' Milanovića taj što je u to vrijeme imao više slobodnog vremena.

- Priča je bila da Microsoft pokreće brze brodske – katamaranske linije iz Dalmacije u Italiju. Da, nema veze s Windowsima, Xboxom i Officeom. Uglavnom, to je nešto između brodova i katamarana koji mogu jako brzo ploviti, a mogu i pod vodu, i letjeti i svašta. Sve ga je jako zanimalo. Ono, komentirao je kako su to baš moćni strojevi, da to puno košta - rekao je Jurkotić i pohvalio Milanovića na odličnim prijedlozima.

Razgovor bivšeg premijera i "direktora u Microsoftu" potrajao je desetak minuta.

– Nakon 10. minute sam već počeo pretjerivati pa sam počeo govoriti da ti brodovi u slučaju problema na moru mogu i poletjeti. E, tada je k’o iz topa rekao »U zdrav mozak, jeste me!«. No, i tada je bio jako simpatičan i drag. Moram reći da se pokazao kao pravi gospodin. Komentirao je naše ostale pozive političarima, pogotovo onaj s Vučićem gdje sam ja bio Milanović - rekao je Jurkotić.

VIDEO: Miša Grof opet napada Pišek: 'Nije se pojavila na groblju niti jednom od Vidojevog sprovoda'