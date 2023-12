Jure u plusu na vagi: 'On je zaslužio napustiti show…'

U tijeku je bilo pretposljednje vaganje na Brijunima, na redu je bio Jure, koji nije mogao vježbati koliko je želio jer su ga boljela leđa, što je naposljetku utjecalo i na njegov rezultat. Na posljednjem vaganju imao je 111,9 kilograma, a sada se udebljao 0,1 kilogram, odnosno, 0,1% tjelesne mase! Bio je šokiran kao i svi ostali. Nije se moglo dogoditi u gorem trenutku", komentirao je Martin, a Mirna dodala da može samo pretpostaviti da je previše pod stresom i ljutit a da to ne izbacuje na treninzima, nego je u konstantnoj brizi. Očito mu je tijelo reagiralo na nepravilnu prehranu i preskakanje treninga. Žao mi je zbog njega, ali isto se nadam da će ići kući", komentirala je Nina, piše RTL.

Ne kužim zašto je došlo do ovoga, meni taj dio nije jasan. Pazio sam sve, vozio bicikl svako jutro prije treninga, odradio sam treninge, držao se prehrane...", nabrajao je Jure dok mu je Mirna objašnjavala kako ga emocije blokiraju da gubi kilograme jer mu kortizol raste. U stalnom si grču, ne spavaš dobro, nemaš dovoljnu regeneraciju, što dokazano smanjuje gubitak kilograma i masnog tkiva. Očisti glavu pa će kilogrami krenuti dolje", nastavila je Mirna. Nina se bojala rezultata jer je iscrpljena, ne može spavati, a muči je i gastritis. Objasnila je kako joj je hrana smetala pa je jela samo juhe te je željela odmah stati na vagu jer je bila pod stresom. Na posljednjem vaganju imala je 101 kilogram, sad je izgubila 4,5 kilograma, što je 4,5% tjelesne mase.

Što ona radi, krv si vadi prije svakog vaganja?! Ne mogu to skužiti! Znam da je gladovala i da je posljednja ti dana prije vage jela samo juhicu i pila smothie od jabuke. I nije fer", rekao je Jure, a Nina objasnila: Mislim da je dosta kilograma od prethodnog ciklusa, prije nego što sam dobila menstruaciju, jer sam tada puno radila, a vaga je pokazala da sam izgubila samo 1,1 kilogram. Pretpostavljam da je menstruacijom izašla i sva ta nakupljena voda iz mene." Jure vjeruje da je zbog prehrane izgubila toliko, što je Ninu iživciralo pa je objasnila da se savjetovala s nutricionisticom te da nije sama odlučila prijeći na takvu prehranu. Nekima je to jako smetalo, ali i oni su mogli imati izbor - ležati i jesti juhu, što ne bih poželjela nikome. Jedva čekam vratiti se na trening i jesti normalnu prehranu", rekla je Nina.

Martin se nadao dobrom rezultatu iako ništa nije kalkulirao. Priznao je da ga je pokolebao Jurin rezultat i bio je jako tužan zbog njega. Prošli put imao je 126,5 kilograma, sad je izgubio 1,8 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase. Nervozan je bio i Šepić, ali objasnio je da je svjestan kako im je sad svima teško, već su umorni od svega, ali i da mu je jasno kako sad trebaju najviše stisnuti. Na posljednjem vaganju Mislav je imao 131,2 kilograma, sad je izgubio 3,8 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase.

Ispod žute linije našli su se Martin, Silvija i Jure i natjecatelji su počeli s glasanjem. Dajana je glasala za Silviju, baš kao i Jure. Martin je također pisao Silviju, a njoj je bilo normalno da se članovi bivšeg tima podržavaju. Silvija se odlučila za Juru jer joj je Martin draži, Vlašić je isto napisao Juru jer smatra da je posljednjih ciklusa najmanje radio, a Jure je komentirao kako se Vlašić provukao do ovdje u showu zbog dobrih međuljudskih odnosa i da će vidjeti koliko se on trudio kad pogleda emisiju. Nina je očekivano napisala Juru i rekla da se slaže i sa Silvijom i Vlašićem, Šepić je isto napisao Juru jer mu je Martin draži, baš kao i Goran koji je istaknuo da se Martin više trudio, odnosno, više šetao.

VEZANI ČLANCI:

Glasanje me nije iznenadilo, smatram da je Jure zaslužio od svih kandidata koji su bili ispod žute linije napustiti show", zaključio je Šepić. Jure je u show došao s 144,8 kilograma, izgubio je 32,8 kilograma, što je 22,7% tjelesne mase, rekao je kako mu je bilo lijepo i da to nikada neće zaboraviti, a volio bi imati 80 kilograma. Kad je poslije razgovarao s Martinom, još mu je jednom ponovio što ga najviše pogodilo: To što je netko gladovao i ležao cijeli tjedan i skinuo 4,5 kilograma, a ja umro ovaj ciklus i završio u plusu!" Potom je hrabrio Martina da stisne i pokaže svima. Potrudit ću se. Jedan mora biti u finalu", rekao je Martin, a potom se Jure otišao pakirati. Ispratili su ga Dajana i Martin.

Još je samo jedan ciklus pred natjecateljima pa se Silvija i Nina nadaju da će moći normalno trenirati, a Dajana i Martin su se čudili što su upravo oni ostali od plavog tima, pogotovo Dajana koja bi ispala na početku da je Jure nije spasio. Silvijini liječnički nalazi pokazali su da i dalje treba mirovati, a treneri smatraju da se sada treba fokusirati na prehranu i oporavak. Počeo je još jedan intenzivan trening, a treneri su bili sretni kad su vidjeli koliko se svi trude. Dajana je pričala kako je već ispunila svoj cilj, ali da će svoju granicu stalno pomicati, Nina se veselila šopingu kad izađe, Martin je pričao kako nije opterećen finalom, nego mu je drago što je promijenio sebe i svoje navike, na što su naposljetku svi najponosniji. Edo je govorio Vlašiću da ga čak vidi kao pobjednika ako uđe u finale, a Mislav se šalio da će izbaciti i curu ako bude trebalo.

Kasnije su uz more razgovarali o tome kako ne mogu vjerovati da je već prošlo 14 ciklusa i da su sretni što su postali mirniji i tolerantniji. Mislim da smo naučili sve što smo trebali u showu i što nam treba da vani nastavimo živjeti tim načinom, sad samo ostaju igra i borba za finale", zaključio je Šepić.

VIDEO: Ugrina: 'Nadam se da će mi Hrvati pomoći da otplatim kredit'