Joško Lokas o lovcima: 'Nije istina da sve znaju, nego pokrenu neke alate koje mi potpuno zanemarimo'

I ovoga tjedna Neven Ciganović u svojoj emisiji 'U povjerenju by Neven Ciganović' donosi dozu pikanterija s domaće javne scene, trendova i skandala. Ovotjedni gost jest voditelj i producent, urednik, autor i scenarist mnogih uspješnih televizijskih formata Joško Lokas koji je otkrio neke zanimljivosti iz svojeg života. Za početak, Ciganović je Lokasa pitao koliko je odradio kvizova, s obzirom na to da Joška svi prepoznajemo po ovoj ulozi.

- Autorski su bili 'Upitnik', 'Diplomac', '341', '25' i 'Šifra', a voditeljski uz 'Upitnik', 'Diplomac' i 'Šifru' tu je i jedna sezona 'Izazova', 'Potjera' i 'Superpotjera' - nabrojao je te istaknuo da je kroz kvizove puno toga naučio.

- Neke stvari ti ostanu, ali zapravo shvatiš, pogotovo kroz kvizove 'Potjera' i 'Superpotjera', kako lovci fantastično funkcioniraju. Nije istina da svi sve znaju, nego se oni znaju snaći u jednoj zadanoj situaciji i onda pokrenu neke alate koje mi potpuno zanemarimo. Ja bih bio prosječan ili ispodprosječan natjecatelj u 'Potjeri'. Ponekad pitanja koja pogode lovce, meni su dobrodošla i onda ja nešto kažem, ako mislim da nešto znam. Itekako mudro šutim, ako nešto ne znam, ne petljam se u teme matematike, kemije i slično... No, kroz toliko godina bavljenja pitanjima neke shvati ti ostanu. Neke stvari i nestanu, potpuno banalne neke situacije, ostaneš zablokiran - kazao je te otkrio kako lovci razmišljaju na primjeru pitanja o rušenju satelita nakon upotrebe koje je bilo postavljeno lovkinji Morani Zibar.

- Naravno da kad ti netko postavi pitanje u to pritisku televizijske emisije i vremena, ti tu malo blokiraš. Morana kaže da mora biti neka velika vodena površina, najveći ocean na Zemlji i jedna točka gdje je najmanje prometno. Dakle, ona pali alate do kojih ja onako... - opisao je. Lokas, osim autorskih i voditeljskih uloga u kvizovima, radi i kao televizijski producent, a mnogi ga najviše pamte po seriji 'Nestali' čiju treću sezonu nestrpljivo očekuju gledatelji.

- Piše se. Idemo u dva smjera. Jedan je direktni nastavak prve dvije sezone, a jedan je potpuno nova priča u formi od četiri epizode. Potpuno druga ekipa, a sve to nastaje nakon intervjua s ljudima koji su to prošli i nakon istraživanja. Mi ćemo ponuditi dva koncepta: jedan je direktan nastavak, posljednji nastavak, a jedan je potpuno otvaranje neke nove priče o istoj toj tematici - objašnjava. Lokas je otkrio i da li bi ikada radio sapunice.

- Svašta sam radio u životu i nekako sam došao do nivoa 'nikad ne reci nikad'. Uvijek na početku kažeš 'ne bih' što ne vidim zašto bismo tako odgovorili. To je posao poput svakog drugog posla. Zna se koje su zakonitosti tog posla. Za sada mi nikad nije došlo do toga da bih radio telenovelu, ali ako bi mi došlo u nekoj životnoj situaciji u kojoj sam se našao - zašto ne? - ispričao je poznati voditelj.

Ciganović je, kao i druge goste, i Lokasa pitao o kontroverznim projektima u njegovu životu. Posebno se osvrnuo na show Marka Tolje. Radi se o showu koji je ukinut nakon prve emisije, što je tada bio presedan u Hrvatskoj.

- Ma ja mislim da je to i prije te epizode bilo osuđeno.... Ali ne zbog aktera, najmanje je tu bio kriv Marko Tolja. Sve je tu bilo krivo. Krivo se odvijalo, krivo se pristupilo poslu, dovedeni smo mi svi sa strane na razinu da sudjelujemo u nečemu u čemu ne sudjelujemo, pa u jednom trenutku ćemo početi sudjelovati. Pa dovedeš njega u tu situaciju, umjesto da mu olakšaš ti mu otežaš... I onda se sve svede na naslov da je uživo vadio krv nekome, što je potpuno suludo - rekao je te dodao da se zbog naslova ne ukidaju emisije.

- U situaciji tog showa svi preduvjeti su bili zadovoljeni da to ne bude emisija dugog vijeka i da se dogodi taj incident u kojem će se nešto ukinuti nakon prvog emitiranja - dodao je. Ciganović je Lokasa upitao i o njegovom showu 'Večer s Joškom Lokasom'.

- Išla je godinu i pol ili skoro dvije sezone. Mislim da smo imali fantastične goste. Ne mislim da je emisija bila loša, ja mislim da ja u toj emisiji nisam bio dobar. Nisam vjerovao u to. Mislim da takva emisija treba imati voditelja koji zna provocirati, a ja nisam taj tip voditelja - objasnio je.

Ciganović se Joška nije libio pitati niti o njegovu privatnom životu i statusu veze, a on je kazao da ljudi njega često smatraju osobom koja je imala puno brakova iza sebe. No, da je on u dvadeset godina imao dva braka kojima su prethodile duge veze i jednu dugu vezu. Kada to ljudi čuju, kaže, začude se. O svom je ljubavnom životu, jednostavno kazao 'na Zapadu ništa novo'.

Joško je najavio i nove projekte na kojima radi. Jedan od njih jest i kviz koji radi s Tarikom Filipovićem imena 'Liga prvaka' koji bi tražio 'najpametnijeg' kvizomana u regiji. Tu je i upitnik 'Solo' koji povezuje digitaliju i televiziju. Rekao je i da bi volio upustiti se u stvaranje filma te da trenutno radi na tome. Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.