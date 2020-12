Josip žalostan zbog situacije s Dorom: Mislio sam da ćemo produbiti odnos, ali ona je otišla spavati

Nakon Mijine, na farmu je stigla i Franina video poruka za farmere. Dok su farmeri očekivali kako ih očekuje izbor drugog duelista, Frano ih je iznenadio kazavši kako moraju odlučiti koja dva farmera će se boriti za ulazak u finale.

Osim Tomislava koji je već izborio svoj ulazak u finalni tjedan, te Saše koji je prvi duelist, farmeri su mogli birati između Princea, Stjepana, Katarine i Dore. Najviše glasova osvojio je Prince, a jednak broj imali su Katarina i Stjepan, no gazda Tomislav je ipak presudio u Katarininu korist. ''Bilo je očekivano da će spasiti Katarinu, od početka su oni super i jako su si bliski, tako da je to bilo opravdano'' komentirao je Stjepan, a Katarina je bila izvan sebe. S ovim sam došla sigurno korak bliže finalu i to je lijepo!'' kazala je. Posebno sretan bio je Prince, koji je od ranog jutra odlučio postati omiljeni farmer porotnika te je sa svima vodio razgovore. ''Jako sam sretan, idem dalje kao borac na borbu!'' izjavio je.

Nakon turbulentnog dana, navečer je svratio mentor Jure kojega je zanimalo kako se farmeri odnose prema gostima. Kada su se svi izjasnili da je usluga na vrhuncu, Jure je bio presretan te ih je sve odlučio počastiti pečenim janjcem. ''Nema se što reći, iznenađen sam! Ovo mi je najbolja večera u životu!'' oduševljen je bio Prince, a farmom se orila pjesma do dugo u noć.

No, farmerica Dora odlučila je ranije otići na spavanje što je ražalostilo Josipa koji joj je tog dana otkrio da je zaljubljen u nju. ''Mislio sam da će Dora ostati malo duže na ovoj zabavi večeras, čisto da se malo družimo i produbimo ovaj odnos koji imamo, ali ona je otišla spavat. Nadam se da su joj slatki snovi. Ja mislim da sam se malo zaljubio'' kazao je Josip, a što donosi novi dan u njihovom odnosu, ostaje nam za vidjeti!