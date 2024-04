Jennifer Lopez pozirala u donjem rublju, no nije oduševila obožavatelje: 'Ona se toliko trudi'

Pjevačica Jennifer Lopez postala je zaštitno lice nove kolekcije donjeg rublja jednog talijanskog brenda, a tim je povodom objavila i neke golišave fotografije na društvenim mrežama. No, to nije oduševila njezine obožavatelje. Lopez je pozirala u donjem rublju iz nove kolekcije i pokazala besprijekornu liniju, no mnogi fanovi su je kritizirali zbog objave. "Koliko je ovo očajno. Ne zna pjevati pa sad radi reklame", "Curo, ohladi više i prepusti pozornicu drugima. Odmori se. Vrijeme je da odustaneš", "Ovo je samo još jedan od dokaza da joj je album totalna propast", "Ona se toliko trudi, ne znam što je iduće. Da je vidimo u toplesu?", neki su od komentara.

Podsjetimo, Lopezu posljednje vrijeme često pokazuje golišava izdanja te tako pokušava privući pozornost, što joj baš ne polazi za rukom kolikom bi htjela. U veljači je tako objavila novi spot u kojem je malo toga ostavila mašti. Pjevačica se u njemu valja po krevetu u poluprozirnom ogrtaču, a u jednoj od scena se i spušta niz uže samo u bikiniju. Prije toga je počastila pratitelje u raskošnom crvenom kompletu donjeg rublja jednog poznatog brenda čije je zaštitno lice, a sve zbog nove kampanje koju je snimila. Latino diva pokazala je svoje utrenirano, utegnuto i vitko tijelo, a crvenim rubljem do izražaja su došle njezine bujne obline - a kojima je i ovaj put izazvala divljenje obožavatelja. J.Lo je novi album objavila nakon deset godina pauze, a nosi naziv "This Is Me…Now", (Ja.. danas). Uz to je izdala i glazbeni film.

