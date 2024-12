Jedna od najvećih pjevačica svih vremena odrasla je u bordelu, a život su joj obilježile brojne tragedije

Sa 17 godina rodila je kćer Marcelle, koja je umrla od meningitisa sa samo dvije godine. Ta trauma ju je pratila cijeli život. Njezina velika ljubav, svjetski prvak u boksu Marcel Cerdan, poginuo je 1949. u zrakoplovnoj nesreći na putu iz New Yorka u Pariz, što ju je dodatno slomilo. Preživjela je nekoliko teških prometnih nesreća koje su je dovele do ovisnosti o morfiju i alkoholu, borbe s kojima će trajati do kraja života