Jedna od najseksi sportašica pozirala u oskudnom badiću i pokazala kako izvodi vježbe za stražnjicu

Jedna od najuspješnijih skijašica na svijetu, Amerikanka Lindsey Vonn (36), na društvenim mrežama pohvalila se zavidnom linijom, a pratiteljima je pokazala i kako ju održava. Trostruka osvajačica olimpijske medalje na Instagramu je objavila video u kojem odjevena samo u kupaći kostim radi trbušnjake, ali i čučnjeve na plaži. Iako mnogi zaziru od tjelovježbe na visokim temperaturama, ali i na odmoru čini se da Lindsey to ne predstavlja nikakav problem.

Foto: Instagram

Skijašica je pozirala u kupaćem kostimu iz kolekcije koju potpisuje njezina prijateljica Camilla Kostek. - Neopisivo je vidjeti je u komadima koje sam dizajnirala. Linds mi je godinama slala svoju skijašku opremu, a sada ja nju opskrbljujem opremom za plažu - napisala je Kostek uz objavu snimke na kojoj trenira slavna skijašica.

Foto: Instagram

Inače, Vonn svoje pratitelje često časti s fotografijama u kupaćim kostimima, a nedavno je priznala i da se zbog svog izgleda u kupaćem našla na meti nemilosrdnih pratitelja.

"U posljednje vrijeme objavila sam dosta fotografija u kupaćem kostimu, a očito se čine gore nego što jesu. Iako sam sportašica, suočavam se s nemilosrdnim komentarima i kritikama na račun svog tijela, što me, priznajem, ponekad zaboli. Ja sam također normalna osoba i ponekad se pogrbim, trbuh mi se preklopi, celulit mi se vidi na stražnjici ili mi se gornji dio kupaćeg kostima ne popuni kako treba", napisala je Vonn i dodala:"Međutim, uvijek se sjetim da sam upravo s tim tijelom uspjela postići nevjerojatne stvari u svom životu i ponosna sam na to koliko sam jaka. Ne nosim veličinu nula i to mi je sasvim uredu. Jedna od stvari koju vam svima mogu garantirati je da nikada nisam uređivala svoje fotografije i ponosna sam što nikada nisam radila plastične operacije, bilo kakve vrste. Nema botoksa, nema filera niti malih estetskih zahvata. Ja sam potpuno prirodna i potpuno posto Lindsey. Dakle, svima koji se osjećaju nesigurno ili loše zbog svog izgleda; budite jaki i zdravi, volite se bez obzira na to što 'hejteri' kažu. Posebno hvala svima onima koji me podržavaju!"

Foto: Instagram

Von je tijekom velike skijaške karijere izborila je 82 pobjede u utrkama Svjetskog kupa te osvojila četiri Velika kristalna globusa. U svojoj vitrini ima tri olimpijske medalje. Mediji su je često proglašavali jednom od najljepših sportašica.

Foto: Instagram

