Jedna od najljepših Hrvatica promijenila imidž i iznenadila pratitelje: 'Super ti stoji'

Jedna od najljepših Hrvatica, glumica i pjevačica Tara Thaller (25) odlučila je malo promijeniti imidž, a promjenom se pohvalila i pratiteljima na društvenim mrežama. Naime, Tara je skratila svoju dugu plavu kosu na skroz kratki bob, a na fotografiji je nasmiješena pozirala u ležernoj kombinaciji, trapericama i bijeloj košulji.

- Ošišala sam kosu i imam osjećaj kao da sam otjerala svu negativnu energiju - napisala je u opisu fotografija koje možete pogledati OVDJE.

"Daaa", poručila joj je Gabriela Pilić koja je plesala također u ovogodišnjoj sezoni showa "Plesa sa zvijezdama" te dodala emotikone zaljubljenih smajlića, a nadovezala se i pjevačica Nika Turković koja joj je napisala "Yes" te dodala srce i goruću vatru.

"Too ljepotice", "Lijepa", "Najljepša osoba na svijetu", "Super ti stoji", pisali su joj drugi.

Podsjetimo, Tara je u novoj sezoni "Plesa sa zvijezdama" plesala s mentorom Mateom Cvetnićem, a u svakoj novoj emisiji bila je sve bolja i bolja. Njezine plesne vještine oduševljavale su gledatelje.

''Potpuno sam zaboravila da nisi profesionalna plesačica, sad si napokon u sebi, vladaš svojim tijelom, to je svrha plesa'', rekla je Larisa Lipovec nakon otplesanog tanga.

Inače, krajem prošle godine najavila je zaokret u karijeri. Svoje izvanredne vokalne sposobnosti mlada glumica pokazala je u showu "Zvijezde pjevaju" u kojem je 2019. godine pobijedila u paru s mentorom Dinom Jelusićem. Ova talentirana zvijezda HBO-ove serije "Uspjeh" potom je otvorila novo poglavlje karijere i odvažnim singlom "Oteta" započela glazbenu karijeru.

"Odmalena volim i glumu i pjevanje, ali sam mislila da moram donijeti odluku između te dvije ljubavi. Čak i kada odabereš glumu, pitaju te "kazalište ili film?" U meni je malo pomalo sazrijevala ideja da se bacim u glazbenu karijeru, a najviše mi je pri odluci pomogao moj suprug Faris i tako sam odlučila probati.", o početku glazbene karijere ispričala je Tara, te nastavila: "U početku nisam ni mislila da ću pisati svoje pjesme iako sam s pisanjem pjesama eksperimentirala još od tinejdžerskih dana, ali sam dobila na hrabrosti da se upustim u to, oslobodim straha i vjerujem sebi. Meni bliski ljudi znali su me pitati 'onda se bacaš za ozbiljno u te vode?' u smislu da namjeravam zanemariti glumu, ali trenutno sam u poziciji da 'furam' oboje i vidim gdje će me to odvesti."

