Jedna od kandidatkinja 'Ljubav je na selu' mnogima je poznata iz drugog RTL-ovog showa, sjećate li je se?

Kandidatkinja ove sezone 'Ljubav je na selu' Diana Rosandić proglašena je 'zlatnom djevojkom' farmera Krunoslava Pavlakovića, a mnogi gledatelji primijetili su kako im je Diana poznata od nekud. Naime, Diana je bila jedna od kandidatkinja 'Večere za 5 na selu' u rujnu prošle godine.

Inače poznata riječka slikarica i književnica, u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se da pokaže svoju kreativnost u kuhanju, a na početku tjedna nije skrivala da priželjkuje pobjedu.

„Dosad sam osvojila mnoge književne i likovne nagrade, ali ovaj ću tjedan pokušati osvojiti i svoju prvu kulinarsku nagradu u Večeri za 5 na selu“ , kazala je na početku tjedna simpatična Diana, koja je odlučila sudjelovati u emisiji kako bi doživjela novo iskustvo, upoznala nove ljude, ali i naučila nešto od svojih protukandidata.

Otkrila je tada da su je u show prijavile prijateljice jer ona televiziju nije pogledala 20 godina.

„Kad odem kod svojih prijateljica, one kao hipnotizirane gledaju 'Večeru za 5 na selu' pa su mi rekle da je to jedna zgodna emisija u kojoj kuhaju, a onda sam pomislila – pa tko može kuhati bolje od mene. Ja sam se šalila, a one su me prijavile i prihvatila sam taj izazov. Malo sam na 'youtubiću' pogledala, vidjela sam da je zanimljivo, zabavno, da puno toga mogu naučiti i da je to dobra emisija“, kazala je Diana i dodala: „Kao što sam se odrekla cigareta jer sam bila ovisnik, tako sam se odrekla televizije jer sam vidjela da neću moći riješiti sve svoje uredničke poslove, ni napisati moje romane koje sam već imala u glavi pa sam eksperimentalno odlučila na godinu dana zapečatiti televizor sve riješim. A kad sam uspjela riješiti sve romane i uredničke poslove rekla sam da ću probati još jednu godinu. I tako od godine do godine je prošlo već 20 godina da ne gledam televiziju!.

Tada je pričala o svojim ljubavima, slikarstvu i pisanju.

„Volim pisati, stvarati nešto novo. Krenula sam pisati s 10 godina, a i u slikarstvo sam krenula rano. Uvijek se trudim otkrivati nove smjerove, nove načine, nove umjetnosti… Radim kolaže i želim sama ilustrirati moju bajkovnicu. Najdraža umjetnost kojom se bavim je književnost jer volim stvarati nove svjetove i volim biti kreator u tom svijetu“, rekla je na RTL-u.

