Jedan od omiljenih tv likova devedesetih tuži igricu zbog "krađe pokreta"

Sjećate se štrebera Carltona iz jedne od najpopularnije serije devedesetih „Princ iz Bel Aira" kojeg je utjelovio danas četrdesetsedmogodišnji Alfonso Ribiero?

Trenutno se bavi pravnim pitanjima. Naime, odlučio je tužiti popularnu video igru zbog krađe njegovih poznatih plesnih pokreta. Kompanija Epic Games navodno je bez dozvole iskoristila ples u video igri 'Fortnite', a glumac je pobjesnio. Ribeiro tvrdi da ukoliko se u video igri stisne tipka 'fresh', lik će početi plesati na gotovo identičan način što je uvelike uvrijedilo glumca.

[video: 28435 / ]

No, prije nego što Ribeiro podigne tužbu treba prvo završiti proces utvrđivanja autorskih prava. Zanimljivo je kako i glazba u video igri podsjeća na pjesmu Toma Jonesa 'It's not unusual'.

Prije nekoliko godina Ribeiro je sudjelovao u televizijskom showu 'Ples sa zvijezdama' gdje je pobjedio s partnericom Witney Carson. Američki komičar u braku je s Angelom Unkrich od 2012. godine. Imaju dva dječaka Andersa i Alfonso, a početkom studenog podijelili su vijest o tome kako čekaju prinovu.

