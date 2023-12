Jedan od natjecatelja napušta show, a netko će i iznenaditi svojim rezultatom na vaganju

život na vagi

Nina pričala o bolesti pa komentirala: Teško je povjerovati da u 6 sezona nijedna žena nije pobijedila

Prva je odustala Nina i otišla plivati uvjerena da će tako prije izgubiti pola kilograma, a potom su redom ispadali ostali. U jednom trenutku Dajana je ostala sama s dečkima; Perom, Goranom i Vlašićem, no nije uspjela izdržati do kraja. Ostali su Goran i Pero, koji je pričao kako mu trnu dlanovi i bole ga laktovi, no naposljetku je bio izdržljiviji od Gorana i pobijedio u izazovu.