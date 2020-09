Jacques ima problema sa sinom koji je krenuo u školu: 'Šokirani smo...'

David Houdek, sin našeg pjevača Jacquesa, krenuo je u prvi razred osnovne škole, a čini se da bi radije ostao doma. Jacques je danas na Facebooku podijelio simpatičnu anegdotu u kojoj je opisao kako David pokušava izbjeći odlazak u školu.

- Kaj se napravi kad ti klinac veli da on danas NE ŽELI IĆI U ŠKOLU? Napominjem da se radi o PRVAŠIĆU, koji je u ponedjeljak tek krenuo u školu. Upravo drami da ga “boli grlo”, a Brigita ga je malo prije uhvatila kak si u kupaoni fenom zagrijava čelo!?!?!?! Dakle...

Foto: Facebook Šokirani smo, otkud, kak? Pa takve ideje da mu sa 7 godina padaju na pamet??? Znali smo mi da je on “mustra”... ali ipak... Ovo je neka sasvim nova razina huliganstva in the making. Bože, pomozi nam! A kakva su vaša iskustva sa “školskim radostima? Pišite nam tips and tricks - napisao je Jacques koji je odmah dobio gotovo dvije tisuće lajkova i brojne komentare pratitelja.

- Nećak 6 godina drugi dan škole je rekao da ne mora ići svaki dan u školu jer on s njima nije potpisao nikakav ugovor, napisala je jedna prjateljica, a druga je dodala kako joj je sin morao u bolnicu.

- Moj je u prvom razredu stavio školsku gumicu u oba uha.... Morali u bolnicu na vađenje... Razlog - da ne mora slušati učiteljicu iz engleskog jer ju ne razumije kaj priča. Osim duhovitih odgovora Jacques je i dobio savjete.

- Razgovarajte s djetetom otvoreno bez ikakvih predrasuda, pokazati mu da ste uz njega ako se bilo što događa i dati mu do znanja da se sve može riješiti , možda nije ništa s možda i je, djeca u školi znaju biti okrutna, netko bi rekao, ma nemoguće jer su ipak mali, ali zaista jesu - napisala je jedna korisnica Facebooka.