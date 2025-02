Iznenada u 37. godini života preminuo omiljeni zadarski glazbenik

VALENTINOVO

VIDEO Vlatka Pokos je ovako prije 20 godina govorila o ljubavi; ' Za mene idealan poklon nije materijalni'

Ljubav… teško pitanje. Nisam to očekivala. A ljubav… pa, to je teško definirati. Mislim da zapravo ne postoji prava definicija ljubavi. To je onaj osjećaj kada se zbog nekoga osjećaš predivno, čak i kad stvari nisu savršene. I to je ljubav, kazala je Vlatka