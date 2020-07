Izgubila je 18 kg pa se 'uvukla' u uske tajice, obožavatelji oduševljeni: 'Izgledaš nevjerojatno!'

Nekad najomiljenija bucka Hollywooda više i nije takva bucka. Glumica Rebel Willson proteklih je mjeseci naporno radila na svom izgledu, a rezultat nije izostao. Rebel je uspjela skinuti čak 18 kilograma, a vidno mršavijim izdanjem često se hvali na društvenim mrežama.

Iako smo navikli gledati u širokoj odjeći nakon što se stesala Wilson je uskočila u uske tajice i top koji su ju dodatno 'utegnuli'. Zvijezda filmova "Noć u muzeju", "Kako biti solo" i "Prevarantice" pozirala je na Palm Beachu u Sydneyju i oduševila svoje pratitelje.

'Izgledaš nevjerojatno!', 'Predivna si', 'Cijenim tvoj fokus, predanost i inspiraciju. Ostani zdrava i snažna', pislai su joj obožavatelji u komentarima.

Foto: Instagram

Rebel je kilograme suvišne kilograme nakupila zahvaljujući treninzima i zdravom načinu prehrane. U 2020. godinu glumica je ušla s namjerom da smršavi i prozvala je 2020. godinom zdravlja. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu.

- Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.

Foto: Instagram