Izgled nije jedino što ju krasi: Kći Ene Begović postala studentica na prestižnom fakultetu!

Iako je dijete poznatih roditelja, Lana Radeljak svoj je život oduvijek čuvala podalje od sedme sile. Samozatajna kći nikad prežaljene glumice Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka stasala je u predivnu mladu ženu koja izgledom neodoljivo podsjeća na majku. A osim vanjštine, 18-godišnja Lana od Ene je naslijedila i izuzetnu bistrinu koju savršeno upotpunjuje ambicija koja je vodi kroz život, a to je dokazala i upisom na prestižan fakultet u susjednoj Italiji.

Obrazovanje je ovoj mladoj i samosvjesnoj dami oduvijek bilo prioritet. Nakon privatne osnovne škole, srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Britanskoj međunarodnoj školi u Zagrebu. Željna novih izazova prelazi u elitnu zagrebačku XV. gimnaziju, popularno zvanu MIOC, koju ovo ljeto završava po međunarodnom programu IB. To ni ne čudi s obzirom na to da je obitelj Radeljak oduvijek ulagala u obrazovanje. Lanin stariji brat Leo magistrirao je na prestižnom fakultetu London School of Economics and Political Science Sveučilišta u Londonu, a njegovim stopama krenula je i Lana koja je upisala menadžment na priznatom sveučilištu Bocconi u Milanu, gdje troškovi školarine za preddiplomsku razinu iznose nešto manje od 13 tisuća eura.

Upisom na prestižan fakultet pohvalio se njezin otac Josip, a prekretnicu u Laninu životu još je ljetos najavila njezina kuma Dunja Pavešić. Direktorica istaknute riječke agencije za marketing i odnose s javnošću pohvalila se rođendanskom proslavom svog kumčeta na Facebook profilu. - 18.rođendan moje drage Lane i isto toliko dolazaka u Supetar. Curica je postala djevojčica, pa maturantica, a za koji mjesec studentica. Sretna i ponosna na Lanu do neba! - napisala je Pavešić uz fotografiju na kojoj pozira s Lanom. Slavlje je priređeno u ljetnoj oazi obitelji Radeljak u Supetru na Braču gdje se svake godine okupljaju uzvanici povodom Lanina rođendana.

Vesela ekipa zabavljala se uz hitove Mladena Grdovića koji je samo zbog proslave otkazao sve dogovorene nastupe. Osim obrazovanju, Lana veliku pozornost pridaje i modi, a obožava i putovanja. Iako društvena događanja rijetko pohodi, kad se god pojavi uvijek iznova oduševi svojim odjevnim kombinacijama. Odmjerena je, profinjena i uvijek sa stilom. Pokazala je to i na promociji sestrične Maje Lene Lopatny s kojom je iznimno bliska. Jedna drugoj oduvijek su bile velika podrška.

A osim u vlastitoj obitelji, Lana protekle dvije godine podršku ima i u naočitom Franu s kojim provodi sve više vremena. Nedavno su zajedno uhvaćeni u šetnji središtem grada, a svoju bliskost nisu se ni trudili sakriti. Je li riječ tek o prijateljstvu ili o ljubavi, zasad nije poznato no evidentno je da predivna kći Ene Begović uživa u društvu vršnjaka kojeg je svojim prijateljima na društvenim mrežama predstavila još u veljači 2017. godine.

To je ujedno i posljednja javna objava na njezinu profilu vidljiva onima koji s Lanom ne dijele virtualno prijateljstvo. Upravo tim potezom još je jednom dokazala da joj samozatajnost itekako godi. Svjetla reflektora i velikih pozornica nikada je nisu privlačila, a čini se da će tako i ostati.

