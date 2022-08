Izbjegavao je to tri desetljeća: Oliver je 2017. godine dao intervju za jedan srpski medij, evo što je tada rekao

Nakon što je mnoge uzrujala vijest da je srpski kolumnist i urednik Filip Rodić na grobu Olivera Dragojevića ostavio knjigu zločinca Slobodana Miloševića, te sve to objavio na Facebooku uz slike s Jadranskog mora gdje je provodio ljetni odmor, prisjetili smo se jednog intervjua koji je Oliver dao za srpske medije.

Naime, poznato je da Dragojević tri desetljeća nije htio nastupati u Srbiji, a nije davao ni izjave ni intervjue za tamošnje medije. Ipak, 2017. godine otvorio je dušu za srpski Nedjeljnik.

U razgovoru s urednikom Nedjeljnika Brankom Rosićem razgovarao je o politici i glazbi, o Hajduku i Titu. Pjevač je rekao kako ga politika nikada nije zanimala jer je to pokvaren posao.

– Mene su svake godine zvali kad su birali Vladu, zovu me zbog politike iako dobro znaju da me ne treba zvati jer to ne volim – rekao je Oliver. Ispričao je i kako se njegova mama odlučila dati mu baš ime Oliver i zašto je njegov brat dobio ime Aljoša. – Moja mama je poznavala ljude koji su se bavili čitanjem i pisanjem, pa ih je pitala za savjet. Za pokojnog brata rekli su neka se zove Aljoša – to je za Istok i ako ostanu Rusi, a u slučaju da dođe do sr..., neka da drugome sinu zapadno ime, pa sam ja dobio ime – Oliver. Tako smo dobili imena u doba hladnog rata – ispričao je tada.

Podsjetimo, Filip Rodić je, kako pišu 24sata, između ostalog, posjetio grob Olivera Dragojevića u Veloj Luci i ostavio knjigu 'Godine raspleta' Slobodana Miloševića, zbirku njegovih govora. Slikao se i na brodu, a objavio je i fotografiju iz Jasenovca i to samo nekoliko dana nakon što je Vučiću Hrvatska zabranila dolazak. Situaciju je kasnije komentirala i Oliverova udovica Vesna Dragojević.