Izbila žestoka svađa na Zlatkovom imanju, farmer je vikao: 'Ili ću naći što mi paše ili se neću ženiti nikada!'

I dok je većina farmera već odabrala koga vodi na romantična putovanja, najstariji farmer Zlatko i dalje nije siguran pa će isplanirati razgovore nasamo i s Antonijom i s Blankom, no oni će se pretvoriti u žestoku svađu i zamjeranja. „Ili ću naći što mi paše ili se neću ženiti nikada“, vikat će farmer, a ni one mu neće ostati dužne.

Ivica će biti siguran u ljubav prema Iloni, no ipak će s imanja kući morati poslati Klaru ili Ivanu. „Mogu li ja žmiriti? Tresu mi se ruke, ne znam što mi se događa“, jednu od njih čekanje odluke posebno će uplašiti. No neki parovi već će se uputiti na svoje romantične destinacije. Ilija će, tako, Ružu dočekati u Sarajevu i odmah se baciti na poljupce, no njezino raspoloženje moglo bi ga itekako razočarati.

Ivo i Milena stići će u Gorski kotar, a Ivo će svojim ponašanjem dati do znanja da se opustio i spreman je otvoriti svoje srce. „U planu mi je zajednički da spavamo, od početka“, objavit će Ivo raspored po sobama. „Nismo tu zbog avanture, ni ja ni on“, otkrit će namjere i Milena.

Darko i Anamarija nakon perioda razdvojenosti ponovno će se naći, i to na otoku Hvaru, no čini se kako bi kilometri ipak mogli presuditi u njihovu odnosu. „Sad kad smo se razdvojili, za mene je to malo stagniralo što se tiče osjećaja. Mislim da nismo zaljubljeni!“ priznat će Anamarija svoje sumnje. A je li joj razgovor s Darkom pomogao, kako su završile svađe kod Zlatka i što još čeka farmere i njihove odabranice, pokazat će nova epizoda showa 'Ljubav je na selu', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

