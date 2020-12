Ivanka i Mrle nakon deset godina zajedno odlučili su se na veliki korak

Spot za pjesmu “A good actor” Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrle izlazi u subotu, a redatelje spota je Saša Hess te je spot za ovu pjesmu nastao nakon što je jedna agencija za vjenčanja nazvala Mrlu s molbom da im snimi reklamni spot. Ideja nije baš izazvala preveliko oduševljenje kod Ivanke i Mrle ali na kraju su pristali i toliko im je bilo dobro na snimanju da se rodila ideja da se i oni nakon deset godina vjenčaju.

- Nisam nikad razmišljao o vjenčanju, ali snimanje reklamnog spota za agenciju i daljnja suradnja su nas potaknuli na to. Bio bi to više kao neki tulum, došlo bi oko tisuću ljudi. Ma stvarno bismo napravili pravi show. I to smo sve planirali ovo ljeto, ali Stožer je onda izdao nove mjere i zabranio velika okupljanja pa smo znali da ništa od toga - rekao je Mrle za 24 sata. Mjere su i dalje na snazi ali on i Ivanka ne planiraju odustati od vjenčanja koje nikako neće biti tradicionalno vjenčanje i više će to biti dobar tulum za prijatelje.

- Ma nema odustajanja sad. Čim bude moguće, organizirat ćemo zabavu za više od tisuću ljudi, Ivanka i ja ćemo se vjenčati. To ćemo sigurno ostvariti, sad to više nije do nas da mi ne želimo, nego moramo čekati popuštanje mjera - rekao je Mrle.