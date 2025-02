Ivana Paradžiković otkrila koje je njeno najdraže mjesto u Zagrebu: 'Tu me svi znaju. Pozdravljamo se, smijemo'

Dok mnogi građani Zagreba započinju svoj dan uz kavu u gradskim kafićima, bivša voditeljica i urednica Ivana Paradžiković dan voli započeti – na vrhu Medvednice. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je trenutke s omiljene planinarske staze, otkrivajući koliko joj takvi trenuci znače.

Medvednica, točnije Bikčevićeva staza, njezino je mjesto sreće, gdje je svi znaju, prepoznaju i rado pozdravljaju. U objavi koju je podijelila na društvenim mrežama, otkrila je toplinu i bliskost koju osjeća prema ljudima i prirodi koja je okružuje.

"Moja špica je Medvednica, Bikčevićeva staza. Najdraže mjesto u gradu, a na planini. Tu me svi znaju. Pozdravljamo se, smijemo; ispituju me o novim avanturama. Djedica mi zahvaljuje jer sam mu nedavno pomogla poslati mail doktoru. Svaki pas mi se raduje, a ja njima još više. Malo se namučim do gore, tek toliko da štrudla bude još ukusnija. A btw, štrudla od tete Jasne u Puntijarki je top! Dolje trčkaram i mislim si: dan je tek počeo, a već je dobio smisao. I samo da znate, jučer je mirisalo na proljeće. Jeste to osjetili?"*

Njezin opis dana na planini izazvao je brojne pozitivne reakcije, a mnogi su se složili da nema boljeg osjećaja od svježeg zraka i druženja u prirodi. Osim što uživa u svakom trenutku, Ivana rado pomaže drugima, pa tako otkriva kako je pomogla jednom starijem gospodinu poslati mail liječniku. Nije izostavila ni ljubav prema psima koji joj, kako kaže, uvijek trče u susret, a ona njima još više.

Naravno, nakon uspona slijedi i slatka nagrada – poznata štrudla u Puntijarki, koju svi planinari hvale, a Ivana je s oduševljenjem preporučila svojim pratiteljima. Uz objavu je priložila i nekoliko fotografija na kojima pozira nasmijana, odjevena u sportsku odjeću, s pogledom punim energije i zadovoljstva. U jednoj od njih drži komad slavne štrudle, a na drugoj trčkara niz planinsku stazu dok sunčeve zrake obasjavaju šumu. Planinarenje nije samo fizička aktivnost – to je način povezivanja s prirodom, s ljudima i samim sobom. A kako Ivana kaže, kada dan započne na ovakav način, njegov smisao je već ispunjen.

