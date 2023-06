Ivana Knoll postala zvijezda navijača, u Rotterdam joj stigao i poseban dar: 'Došli smo samo zbog tebe'

Naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll trenutno u Nizozemskoj bori naše nogometne reprezentativce koji se sutra idu u pohod na titulu osvajača Lige nacija. U finalu ih očekuje okršaj sa Španjolskom, a s tribina će ih bodriti Ivana, ali i tisuće drugih Hrvata.

Baš kao i nogometne zvijezde i Ivana je proteklih godina stekla zvjezdani status, a to potvrđuje i jedna od njezinih posljednjih objava na Insta Storyju. Naime, Knoll je objavila fotografiju navijača koji drže bijelu majicu s kockicama na kojoj je ispisano "Knoll, došli smo zbog tebe... Pa da usput i tekmu pogledamo".

Natpis je oduševio Ivanu koja je fotografiju navijača sa simpatičnom majicom odmah podijelila s pratiteljima uz emotikone smajlića koji plače od smijeha i srca.

Knoll je tijekom polufinalne utakmice na tribinama zamijetila i jednog navijača koji je držao transparent na kojem je pisalo "Ivana Knoll želim tvoj dres", a uz pomoć pratitelja kasnije je pokušala doći do njega. - Dajte mi podatke i adresu - napisala je Ivana na svom Insta Storyju, a je li do navijača uspjela doći za sada nije poznato.

Ivana je uoči polufinalne utakmice u Rotterdamu doživjela i jednu neugodnu situaciju zbog koje ček intervenirala i policija, a za Večernji list Knoll je otkrila što se dogodilo.

- Dok sam davala intervju, pijani navijač je prišao i počeo me vrijeđati, potom me krenuo napasti i fizički. Tu je bio i moj dečko, krenuo je na njega i tada je stigla policija. Kada je krenuo napasti i njih, srušili su ga i ispendrečili. Pitali su me kasnije za izjavu, što se točno dogodilo i želim li podnijeti prijavu ili samo da ih maknu odavde. Također mi je nizozemski novinar kazao da nizozemska policija inače baš i ne udara, ali ovaj put su očito morali...- kazala je Ivana o incidentu koji se dogodio uoči utakmice.

Inače, Ivana je bila glavna zvijezda i tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru, a nakon što je tamo bodrila vatrene preselila se na neko vrijeme u Ameriku zbog niza poslovnih ponuda.

