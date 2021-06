Ivana Knoll poslala našim nogometašima znakovitu poruku uoči utakmice s Engleskom

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll na Instagramu je uputila poruku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prije današnje utakmice protiv Engleske na Wembleyu.

Ivana je objavila je kako trga vrećicu u kojoj se nalazi 'English Breakfast Tea' i stavlja ga u vruću vodu. Atraktivna Ivana zatim je ispila čaj, a potrošenu vrećicu bacila na pod i zgazila nogom.

- Srknut ćemo ih danas kao English čaj za doručak - napisala je Ivana uz videozapis u kojem sjedi kraj bazena u Istri gdje je otišla na odmor.

Podsjetimo, Ivana je u fokus javnosti dospjela tijekom svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a od tada uživa sve veću popularnost. Prošlo ljeto u intervjuu nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru. – Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo, kako to traje već neko dulje vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima – rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini.

U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojedobno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva predstavila je liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

