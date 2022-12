Ivana Kindl i Eric predstavili spot za jednu od najemitiranijih domaćih pjesama

Jedna od trenutačno najemitiranijih pjesama u domaćem eteru, „Feel You Close“ u izvedbi Erica i Ivane Kindl, dobila je prateći video! „Mislim da smo spotom uspjeli pogoditi atmosferu pjesme kao i neke bitne detalje iz teksta pjesme“, izjavio je ERIC koji autorski potpisuje pjesmu, globalno dostupnu i na svim glazbenim platformama.

„Spot donosi mističnu atmosferu, vizualno prenosi čežnju i nostalgiju o kojoj pjesma govori“, uvlači nas u radnju Ivana Kindl.

Redatelj spota je Tomislav Horvatinović (NEXUS produkcija), izvršni producent Marko Horvat (također NEXUS produkcija), a odlične kadrove snimio je Patrik Ivačić, student odsjeka snimanja na Akademiji dramske umjetnosti. Dizajn rasvjete potpisuje Tomislav Jurenec / JURAlight, dok su vrijedan dio tima bili i asistenti produkcije Robert Kašić i Dino Šef koji potpisuje i fotografije nastale „iza scene“. Ivan Friščić zaslužan je za styling dok su se za šminku i frizure pobrinule Laura Mjeda, Ivana Šipek i Ivana Kindl.

Iz kreativnog tima Nexus produkcije ističu kako je snimanje trajalo gotovo maratonski, no da su same pripreme trajale još duže. Nakon što su se uskladili svi termini i osigurale željene lokacije (Koprivnička Sinagoga – Kulturni centar prim.dr. Krešimir Švarc i Dom mladih Koprivnica), organizirana ekipa upustila se u ostvarivanje ideje: „Kombinacijom rasvjete i kadriranja dobili smo dinamiku koja odgovara pjesmi i završni proizvod izgleda svjetski, baš kako pjesma zaslužuje“.

„Snimanje je potrajalo do jutra, pomalo smo i promrzli, no uz poticajnu energiju vrijeme je proletjelo“, zadovoljno je potvrdila Ivana Kindl, na što ERIC zaključno dodaje kako je bio užitak raditi s već uigranim timom te da je posebno sretan što su i ovog puta svi i više nego zadovoljni finalnim rezultatom.

„Feel You Close“ sjajno je odjeknuo u domaćem glazbenom eteru, a odlično je prihvaćen i od strane slušatelja kojima su ERIC i Ivana ovog prosinca odlučili pokloniti i spot! Neposredno prije otkrivanja videa, uspjeh singla, koji već sedmi tjedan za redom boravi na službenoj listi 40 najemitiranijih, proslavljen je službenim remix izdanjem koje potpisuje TH Jones – pseudonim Tomislava Horvatinovića koji - osim što je imao važnu ulogu u snimanju spota - potpisuje i neke remixe pjesama Ivane Kindl.

Remix je, ističe ERIC nastao posve nenadano: „Kad sam dobio snimku, sve što sam imao za reći je: to je to, nemamo što mijenjati - puštaj van! “ Plasirana je i produžena klupska verzija, a oba house izdanja sa spojem moderne produkcije i 'old school' utjecaja su od petka, 2. prosinca dostupna i na digitalnim glazbenim platformama.

Podsjetimo, singl opisan kao „sinergija dvije generacije koje povezuje R'n'B štih,“ nastao je u Ericovom studiju gdje mladi glazbenik dane provodi uživajući u stvaranju i produciranju glazbe. Prilikom skladanja pridružio mu se kolega Noa Tubić, vokalne dionice snimljene su u Matterhorn Music studiju Filipa Vidovića koji je ujedno i miksao pjesmu, dok iza masteringa stoji Mischa Janish.

VIDEO Zvijezda serije 'Kafić Uzdravlje': Preminula je glumica Kirstie Alley