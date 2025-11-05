Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Ivan zaboravio staviti ulje na ramstek, pa ga Renata izvikala, a zatim zagrlila

Masterchef
Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.11.2025.
u 23:20

Kao pobjednici prethodnog izazova, Antonija i Damjan nisu morali kuhati, no odlučili su prihvatiti izazov i ponovno stati za radnu jedinicu. Uz to, dobili su i ključnu ulogu: odabrali su kombinacije teško spojivih sastojaka za sve. Njihova odluka oblikovala je tijek kuhanja svih ostalih parova

U najnovijem izazovu u Masterchefu natjecatelji su ponovno kuhali u parovima, a pred njima je bio zadatak koji je tražio maštovitost, odvažnost i osjećaj za kontraste. U samo 40 minuta morali su osmisliti i pripremiti glavno jelo koje će spojiti slane osnove sa slatkom notom, sve to koristeći unaprijed zadane, nesvakidašnje kombinacije sastojaka.

Kao pobjednici prethodnog izazova, Antonija i Damjan nisu morali kuhati, no odlučili su prihvatiti izazov i ponovno stati za radnu jedinicu. Uz to, dobili su i ključnu ulogu: odabrali su kombinacije teško spojivih sastojaka za sve. Njihova odluka oblikovala je tijek kuhanja svih ostalih parova.Vrijeme i resursi bili su ograničeni, ali kuhanje u paru je iz svih izvuklo najbolje. „Lakše mi je kuhati u paru. To je za mene olakotna okolnost“, rekao je Ivan, dok je njegova partnerica Renata istaknula: „Jako volim timski rad i odgovara mi biti u timu.“ Ipak, u njihovu kuhanju nije sve prošlo prema planu. „Totalno sam zaboravio staviti ulje na ramstek. Tava je bila dobro zagrijana, ali zaboravio sam nauljiti meso“, priznao je Ivan. Unatoč napetosti, uspjeli su dovršiti jelo, a Renata koja je vikala na njega tijekom kuhanja, na kraju je pohvalila njegov trud i zagrlila ga. „Zadovoljna sam, Lima“, rekla je Renata, a Ivan joj odgovorio: „Osim što si me isp***ala, ali dobro.“

Endrina Muqaj i Krunoslav Jarić iskoristili su izazov za kreativnu igru, pa je Endrina na biftek stavila zlatne listiće. „Zlatnu karticu nismo dobili, ali barem ćemo imati zlatni biftek“, komentirala je Endrina, pokazujući da je entuzijazam i humor ne napuštaju ni pod pritiskom. Chef Mario Mihelj posebno je pohvalio urednost i organizaciju timova: „Zadovoljstvo vas je bilo gledati i vidjeti da su vam radne jedinice čiste.“ Iako su tanjuri gotovi, konačna odluka još nije donesena. Tko će biti nagrađen, a tko možda suočen s novim izazovom bit će poznato već u novoj epizodi, kada žiri kuša jela i iznese svoj sud.

Ključne riječi
showbiz Nova TV masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA

MasterChef se od ozbiljne kulinarske emisije pretvorio u apsurd, a zadnja epizoda Sjena prošlosti bila bi bolja da ju je dijete radilo

U jednoj su se epizodi pomirili svi koji su kroz epizode i epizode bili zakleti neprijatelji, sve drame su se razriješile u par minuta, sve je super divno i krasno, samo su argumentacije i motivacije nepostojeće. Možda i najbizarniji trenutak finala je kada na večeru šestero prijatelja upada kriminalac s pištoljem. Isti koji je i prije nekoliko desetaka epizoda također imao sličan manevar pa se ta situacija otegnula kroz nekoliko epizoda. Sada je pak bila riješene u ravno - nekoliko minuta

večeras

Sve bruji uoči početka 'Divljih pčela', poruke stižu i iz Grčke i Kolumbije: ' Obožavat ćete ovu seriju, savršena je'

Serija 'Divlje pčele' proteklih mjeseci snima se u zagrebačkom Jadran filmu na dva seta te na lokacijama u Sinju i okolici.  Katarina, Cvita i Zora Runje tri su sestre, naoko različite, no odgajane da uvijek budu tu jedna za drugu, vrijedno rade i poštuju ostale. Katarina je najstarija sestra, odlučna, snažna i zaštitnički nastrojena prema mlađim sestrama. Cvita je srednja sestra, odana, požrtvovna i romantična, a najmlađa Zora još pomalo zaigrana i naivna, no vrlo sposobna

Učitaj još

Kupnja