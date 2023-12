Ivan se u Samantu iskreno zaljubio, a ona mu lagala za dečka: 'Bilo je to na prvi pogled'

Ivan je Samantu u showu Ljubav je na selu poveo na romantično putovanje nadajući se kako između njih može biti nešto više, no to se nije dogodilo. "Samo si me malo razočarala, ali evo, to je tako", odgovorio joj je Ivan. "Ja se nadam da ćemo moći biti prijatelji", istaknula je Samanta. Za RTL.hr je Samanta nedavno rekla kako mu je lagala da ima dečka te da je odbila farmera jer nemaju ništa zajedničko. "Totalno sam dva različita svijeta", objasnila je Samanta.

Nekoliko tjedana prije situacija između njih dvoje nije bila tako napeta. Ivan je javno priznao kako je u nju zaljubljen.

"Najviše volim da je ona iskrena prema meni. Nije mi bitna boja kose, već da je iskrena, da mi ne napravi dramu kao što je to Gabrijela.

Samanta mi je top, ona je moja. Nije za rad i za posao, ali budem ja nju naučio da pospremi. Voli živjeti život i tek joj 27 godina. Do 45. godine će naučiti nešto raditi", rekao je i dodao:

"Za nju sam se odlučio još prvog dana jer je djevojka stvarno odlična. Normalna je i odmah sam to na njoj vidio. Šešir me privukao, a to joj je bio dodatan vjetar u leđa. To je bila ljubav na prvi pogled. Djevojka je stvarno fenomenalna", ponavljao je Ivan.

- Odlučila sam se prijaviti prvenstveno zbog dobre zabave, prijateljstva, novih ljudi, a i naravno, mogućnosti da se dogodi ljubav, da upoznam nekog i za ljubav. Još ne mislim da mi se želja ostvarila. Ne znam još. Još smo prijateljski tako da vidjet ćemo, kazala je i dodala da je nije strah boraviti ispred kamera.

- Nikad me nije bilo strah. Nikad mi nije bilo bed stati pred kameru jer od malih nogu volim kamere. Od desete godine stalno sam pred nekim kamerama, slikam se tako da mi nije bilo ništa bed pred kamerama, kazala je Samanta koja ima i gledani Youtube kanal.

- Radim ga iz hobija, nadam se da će prerasti u veći kanal, uživam u tome, to mi je kao hobi. Volim fotografiju, voljela bih se time i profesionalno baviti kao model ili slično. Više sam tip osobe koja ide tamo gdje me put odnese. Ne znam gdje ću biti za pet ili deset godina, vidjet ćemo. Bilo je trenutaka kada sam se osjećala usamljeno, kao i svatko. Još nisam upoznala srodnu dušu jer je danas teško naći kvalitetnog partnera, rekla je Samanta i usporedila život na selu i u gradu.

- Sviđa mi život na selu, nema puno buke i ljudi, sve je mirno. Kod grada me privlači što ima više sadržaja. Ne volim baš ljude i napučena mjesta, ali što mogu, trpi se, kazala je.

