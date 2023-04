Ivan odlučio izbaciti jednu djevojku s farme: 'On me guši, ne mogu ga procijeniti'

Došao je i taj dan! Ivan se odlučio oprostiti od jedne od djevojaka, a svima je jasno koja bi to mogla biti. "Znam koga ću izbaciti, nije mi svejedno, ali…", jasan je bio mladi farmer. Jedna od djevojaka otkrila je da je Ivan guši i da ga je jako teško procijeniti. Unatoč svemu, nijedna se nije izjasnila da bi napustila njegovu farmu, a Ivan se zbog toga našao u problemu. Odluke su uvijek teške.

Zanimljivo je bilo i kod Zvonka, čiju je farmu napustila Irena. Smilja i Brankica nastavile su borbu za naklonost farmera. "Izgledaju borbeno, svaka im čast", izjavio je Zvonko nakon što je uhvatio djevojke kako spremaju njegovu zemlju za sadnju voćki. "Ako toga bude još, pakiram ja sutra kofere i odlazim sama", najavila je jedna od preostalih dama.

Hrvoje je svoje dame odlučio odvesti na piknik kako bi sa svakom od njih popričao nasamo. "On pomalo ima nekakav strah prema njoj", komentirala je jedna od djevojaka o odnosu Hrvoja i njezine konkurentice. Pohvalile su, s druge strane, njegovo ponašanje i opuštenost. Uskoro mu je postalo prilično teško, djevojke su Hrvoju uputile neka teža pitanja, a jedna njegova rečenica baš je iznenadila djevojke!

Nakon Dragoljubove objave veze s Ljiljanom, stvari su se ponešto promijenile, no ništa nije gotovo! Kako će se stvari razvijati kod njega, a kako kod ostalih farmera, pogledajte u showu 'Ljubav je na selu' od 21.15 sati na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU!

Inače, Silvana Matić (59) koja je u showu "Ljubav je na selu" bila kandidatkinja na Dragoljubovoj farmi sada otkriva kako je zaljubljena. Nije joj žao što je tako rano napustila show i kaže kako nije bila iznenađena što je izbačena.

- Suze su pobijedile, a daljnji favorit mi je Jasminka. Odlično smo se proveli, ima prekrasan vrt, cvijeće, on je bio korektan, ali padao je na suze. Postoje one lažne, a mislim da su to u njenom slučaju. Moja taktika je bila iskrenost, a mislim da Dragoljub nije bio iskren - rekla je Silvana u intervju za RTL. Ispričala je i kako joj se nakon showa dogodila ljubav i da je svog novog dečka upoznala preko bivše kandidatkinje showa Radmile, te planirali li se možda uskoro udati za novog odabranika koji je malo mlađi od nje.

- Pronašla sam farmera bez farme. Otišla sam kod Radmile Galović i tamo sam upoznala današnjeg dečka. Kliknuli smo i otad smo zajedno. Sad smo kod njega u Sisku, a na kraju četvrtog mjeseca idemo kod mene u Rijeku. Za svadbu nisam još sigurna, ali stepenica po stepenica. Malo je mlađi od mene, nije ništa ljubomoran, ispunjava mi sve želje, a neki dan me vozio na skelu, što mi je isto bila velika želja. Obitelj smo međusobnu upoznali, idemo prema tome da to bude jako ozbiljno - ispričala je Suzana. Njezina pozitivna energija spašava je uvijek i uvijek je optimist pa je tako bilo i kada joj je prije četiri godine dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom.

- Pozitivnost me i dalje drži na životu, ne smijem se nervirati, ne smijem plakati i to me zaista sve drži. Volim reći u šali da to tjera rak od mene. Prvi mi je dijagnosticiran prije četiri godine, a drugi prije tri tako da sam imala dva raka. Liječnik je uz terapiju, prepisao i tu pozitivu, da sve što kažem, kažem u šali, da se družim s pravim ljudima, a ja to i radim - kaže Silvana koja je na Dragoljubovu farmu stigla iz Rijeke. Kada je tek došla u show predstavljajući se gledateljima otkrila je neke zanimljive detalje iz svog života.

Ispričala je kako trenutačno nije zaposlena, a rekla je kako jako voli sport. Ispričala je i o svom treniranju košarke u mlađim danima, a otkrila je i da je trenirala s legendarnim Draženom Petrovićem.

Dane provodi čitajući knjige, kriminalističke, a voli i horore. Pričala je i o lošem bračnom iskustvu. - Imala sam loša iskustva što se tiče ljubavnog života. Muž mi je bio alkoholičar, osjećam se usamjeno kad je Božić, Nova godina, a i da se imam s nekim buditi, popričati, kavu popiti. Osjećam se usamljeno. Valjda će se to promijeniti - rekla je.

