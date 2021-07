Isplivali novi detalji: Britney je noć prije suđenja nazvala 112, a o svemu se sada oglasila i njezina majka

I dok svijet još uvijek prati što će se dogoditi nakon šokantnog suđenja pjevačice Britney Spears (39) te hoće li Britneyin otac Jamie Spears (68) ostati jedini skrbnik koji kontrolira njezine financije i zakladu koja trenutačno ima oko 60 milijuna dolara na računu, nove informacije gotovo svakodnevno izlaze na vidjelo. Njezin bivši menadžer Sam Lutfi sada je potvrdio njezine tvrdnje da nema svoj telefon, odnosno da joj skrbnici kontroliraju sve što posjeduje, uključujući putovnice, kreditne kartice, novac, pa i telefon.

- Ne bismo se čuli godinama, a onda bi se sakrila u ormar i nazvala me s nečijeg telefona - kazao je Lutfi za časopis The New Yorker i dodao da bi posuđivala telefone od nepoznatih ljudi kako bi ga nazvala, a sve jer je njezin pod nadzorom. Lutfi je kazao kako ga je pjevačica zadnji put nazvala dok je bila u Calabasasu u Kaliforniji, kada je posudila telefon od nekog liječnika.

- Nakon što je spustila slušalicu, ponovno sam dobio poziv s tog broja. Zvao me liječnik koji je rekao kako mu je nestvarno da je Britney upravo posudila njegov telefon - kazao je. Kako je otkrio, pjevačicu nije vidio šest godina, a tvrdi kako je srbništvo njezina oca utjecalo na njezino razmišljanje.

Pjevačica je u svom nedavnom svjedočenju na sudu prvi put javno progovorila o situaciji sa skrbništvom koju nad njom ima menadžment, njezin otac Jamie, a čini se i cijela obitelj. To je njezin pokušaj da se prekina sudska odredba o skrbništvu koja joj je dodijeljena nakon psihičkog sloma.

Njezin otac preko odvjetnika je nakon suđenja kazao kako mu je jako žao što se čini da njegova kći pati te da je jako voli. Sada je o svemu progovorila i njezina majka Lynne Spears (66). Kako se doznalo, Lynne je navodno s novinarima The New Yorkera razgovarala šapčući u kući kako je drugi ukućani ne bi čuli.

- Pomiješani su mi osjećaji oko svega, ne znam što bih mislila. Sve je prožeto s puno boli i brige - rekla je majka pjevačice koja je navodno noć prije suđenja nazvala 112 i prijavila zlostavljanje. Njezini roditelji odrasli su zajedno, a brak im je od početka bio problematičan. Više su puta predavali zahtjeve za razvod, a Jamie se borio i s alkoholizmom. 2002. godine napokon su se rastali, što je rekla i pjevačica dodajući to da je to definitivno najbolje što su mogli napraviti.

Podsjetimo, prilikom svjedočenja Britney je iznijela brojne tvrdnje koje su šokirale svijet, a jedna od njih je i ta da ne smije izvaditi spiralu bez njihova odobrenja jer joj skrbnici ne daju da zatrudni. Pjevačica je javno kazala kako se želi udati i imati dijete, no oni joj to ne dopuštaju. Sve to, ali i brojne druge stvari dovele su do toga da se pop princeza boji ljudi. Trenutno ide kod psihijatra triput tjedno. no želi da se to smanji na jednom. Život joj se čini, kazala je, kao da već 13 godina živi u centru za odvikavanje.

– Skrbništvo ne funkcionira od početka. Nema smisla. Plaćam ljude da bi me kontrolirali. Radim od svoje 17. godine i ovo je zlostavljanje. Ne osjećam se kao da mogu živjeti svoj život – kazala je Britney na sudu. Ukoliko ne bude radila ono što joj nalažu skrbnici, uskratit će joj njezin novac i neće joj dopustiti nikakav odmor. Pjevačica se na svjedočenju pojavila vidno uzrujana i ljutita.

Priznala je da je sve to djelo njezinog oca kojemu se sviđa da ima kontrolu nad nekim moćnim i poznatim kao što je ona, a svoju je situaciju usporedila sa seks traffickingom.

– Tjerati nekoga da radi protiv svoje volje, ne dopuštati da ima kreditnu karticu, novac, putovnicu, telefon i smjestiti ga u kuću s ljudima s kojima radi. Mislim, svi su živjeli sa mnom, medicinske sestre, zaštitari. Svaki dan su me gledali kako se presvlačim. Nisam imala nikakvu privatnost, čak ni vrata na svojoj sobi. Tjedno sam morala dati osam epruveta krvi – kazala je uzrujana pjevačica dok ju je gotovo cijeli svijet slušao sa suzama u očima.

Pjevačica je nakon suđenja otišla pokušati se psihički odmoriti na Havaje gdje je saznala za novi udarac. Naime, sutkinja je odbila zahtjev njezina odvjetnika Sama Inghama da se otac pjevačice Jamie Spears ukloni s mjesta njezina skrbnika koji je odvjetnik podnio sudu još u rujnu prošle godine. Zahtijevao je tada da Jamie ne bude više skrbnik, da tu ulogu preuzme zaklada Bessemer Trust. No, Jamie ostaje na istoj poziciji, a sutkinja je odbila zahtjev da mu se potpuno oduzme ta uloga nakon što je tvrtka odustala od skrbništva zbog "promjene situacije i pjevačičinih kritika prema skrbništvu". Dodali su i da im je rečeno da je Britney sama htjela skrbništvo te da je pristala da oni dođu na to mjesto, no kada je svjedočila, rekla je kako želi da se sve to završi.

