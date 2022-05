Iris Livaja o braku s Markom: 'Neki su ljudi pokušali spriječiti našu ljubav'

Nogometaš Hajduka Marko Livaja nedavno se oženio za svoju 14 godina stariju suprugu Iris. Par je u vezi osam godina, imaju i dvoje djece, a na početku njihove veze nije bilo sve idealno kao što je sada.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - kazala je Iris za Slobodnu Dalmaciju.

Gospođa Livaja kazala je i kako je u njihovom braku sve podređeno Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je Iris i opisala kakav je Marko privatno.

- On je nepredvidiv. Nikad ga nećeš moći pročitat. Marko ne govori puno, on radi. Svoj na svome je u obitelji i najbližem krugu prijatelja; tu će se otvoriti, biti opušteniji, a svugdje drugo vidjet ćete ga s puno strpljenja, s puno poštovanja prema svima. On je uz to i pun iznenađenja i jako je pažljiv. Moj Marko je hodajuća emocija - rekla je Iris.

