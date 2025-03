Irena iz 'Ljubav je na selu' traži supruga koji je nestao u Keniji i očajna je: Ja kao Hrvatica ne mogu ništa više

Muž bivše kandidatkinje showa 'Ljubav je na selu', Irene Slopšek, Kamerunac Fondo smatra se nestalom osobom i za njim traje potraga od 3. studenog prošle godine kada mu se gubi svaki trag. Prije njegovog nestanka Irena je razmišljala o tome kako se trebaju razvesti, ali nakon što je Fondo nestao dala je sve od sebe kako bi ga pronašla. Na društvenim mrežama pojedinci su komentirali kako Fondo nije nestao, nego je ostavio Irenu, a ona je sada odlučila odgovoriti svima koji tako razmišljaju. - Za one koje misle da me ostavio, evo mail iz Zambije, a takav sličan odgovor imam i iz Tanzanije i Maroka, isti odgovori iz konzulata RH u Africi. Ja kao Hrvatica ne mogu ništa više, samo čekati poruku njegove obitelji. Veleposlanstva Kameruna nema u mojem području i to je to - napisala je Irena na Facebooku. Uz ovu objavu je priložila i mail u kojem je pisani odgovor iz hrvatskog veleposlanstva u Zambiji.

“Poštovana gospođo, zahvaljujem Vam na detaljnim informacijama koje ste mi dostavili. Razumijem Vašu zabrinutost i strah u vezi s nestankom Vašeg supruga. Nakon što sam pregledao Vašu dokumentaciju, primijetio sam da je Vaš suprug državljanin Kameruna, a ne Republike Hrvatske. Nažalost, to znači da moja nadležnost kao počasnog konzula Republike Hrvatske u Zambiji ne obuhvaća ovaj slučaj. S obzirom na to, savjetujem Vam da se obratite najbližem veleposlanstvu Kameruna u Vašem području. Oni su nadležni za pružanje konzularne pomoći svojim državljanima u inozemstvu i mogu Vam pomoći u daljnjim koracima u vezi s nestankom Vašeg supruga. Razumijem Vašu frustraciju zbog nedostupnosti e-mail adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pretoriji. Ispričavam se zbog neugodnosti. Iako ne mogu direktno utjecati na rješavanje slučaja nestanka Vašeg supruga, želim Vam pružiti podršku u ovom teškom razdoblju. Nadam se da ćete uskoro dobiti pozitivne vijesti”, piše u mailu iz konzulata.

Podsjetimo, o nestanku supruga Slopšek je javnost obavijestila krajem prošle godine na društvenim mrežama. Irena je napisala da je Fondo zadnji put viđen kako izlazi iz apartmana u Keniji. - Ne mogu više čekati… 3.11. zadnju put viđen kako izlazi iz apartmana u Keniji i od tada mu se gubi svaki trag. Bila sam ljuta kaj mi ni rođendan okrugli nije čestitao i onda ga krenem zvati i pisati poruke i ništa. Nije mi mogao ni čestitati jer ga nema. Zadnje poruke su bile na Sisvete. Pisala sam mu o pokojnima i slala jednu lijepu video razglednicu o Mirogoju, o arhitekturi, o poznatim osobama i rekla: 'Tu je moj tata isto', i Fondo je rekao da ćemo, kada dođe, odati počast i pozdraviti mog tatu na Mirogoju. I to je zadnje što je napisao. Više ga nema i potraga je u tijeku . Nije mi dobro i nisam skoncentrirana na poslu ni doma. U kontaktu sam i s Ministarstvom vanjskih poslova.. Ljubazni ljudi, ali ništa … Čekam info iz Kameruna od njegove obitelji. Hvala mojoj Ines Petrić što je svaku sekundu uz mene i molitvu - status je koji je Irena objavila na Facebooku.

