Volim ponavljati pogreške s čokoladom, kreditnom karticom, novim cipelama...

Otkad je prošle godine počela graditi samostalnu karijeru, pjevačica Indira Levak ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Najprije se publici predstavila prvom solo pjesmom “Dva luđaka”, a potom je 44-godišnja Slavonka objavila dvije pjesme “Dođi” i “Greška mog života” iza čijih stihova prvi put stoji upravo ona.

Energična Indira trenutačno u studiju završava album prvijenac, članica je žirija u talent showu “Zvjezdice”, koji će se uskoro početi emitirati na RTL-u, a sve to stiže zahvaljujući voljenom suprugu Miroslavu Levaku koji je preuzeo organizaciju Indirina pretpanog rasporeda i ugovaranje nastupa diljem regije.

Snimate novu sezonu RTL-ova talent showa “Zvjezdice”, kako vam je raditi s djecom?

S djecom je doista najljepše raditi. Često nisu svjesni svojeg raskošnog talenta, pogotovo oni najmlađi, pa iznenade sami sebe i nas kao žiri. Uživam u njihovoj iskrenosti, zaigranosti, ali i ozbiljnosti koju pokažu kad se užive u ulogu na pozornici. Sve je protkano emocijama i to ovaj show čini uistinu posebnim.

Jeste li blaži u kritikama nego što biste bili da je riječ o odraslima?

Kriterije sam nastojala prilagoditi situaciji. Naravno da je bilo onih najmlađih u dobi od četiri-pet godina koji nisu ni svjesni gdje su došli pa prema njima osjećate svojevrsnu solidarnost. Starijima koji su već zakoračili u glazbeni svijet pokušavate dati što konstruktivnije upute kako biste ispravili neke njihove pogreške te ih usmjerili prema onome što ih čeka. Mislim da smo svi u žiriju prema njima pravedni, ali i puni razumijevanja.

U ovakvim emisijama bude i suza. Je li već koja potekla?

Uh, ne pitajte, često imam knedlu u grlu od emocija koje me obuzmu dok ih slušam. Za svako snimanje ponovim si deset puta: samo nemoj plakati! To su suze koje nagnaju emocije jer je fenomenalno koliko ima talentirane djece koja su došla po svoj san u tako ranoj fazi života.

Nakon dva desetljaća bavljenja glazbom, koji biste savjet dali djeci i mladima koji sanjaju o pjevačkoj karijeri?

Često ponavljam da uspjeh ima dvije strane medalje, uvijek sanjamo i priželjkujemo onu sjajniju. Nažalost, prilično se razočaramo kad ugledamo onu tamniju, no nastojim ih i na nju upozoriti kako bi tu negativnu stranu što lakše prevladali. Uspjeh se ne mjeri time da vaša fotografija iziđe u novinama jednom, dvaput. Neke to ponese, ali za uspjeh je potrebno puno rada i odricanja. Medijska je pozornost kratka ako nemate što pokazati, i to u kontinuitetu.

Prije nekoliko tjedana objavili ste pjesmu “Greška mog života” za koju ste napisali tekst. Razlikuje li se pjevanje svojih riječi od onih koje je netko drugi napisao?

Naravno da se razlikuje. Pjevati riječi koje ste sami proživjeli ili osmislili te njima prenijeli emociju zaista je neopisivo. Te riječi bolje osjećate i iskrenije ih prenesete publici. To sam tek osvijestila kad sam počela pisati tekstove i pjevati ih.

Iz tekstova se iščitavaju vaša iskustva ili inspiraciju potiče nešto drugo?

Inspiracija dolazi iz mog života, iz neke priče koju sam čula i dotaknula me. No može me inspirirati knjiga, film i putovanje. Nikada ne znate gdje će nastati nova ideja za pjesmu.

Osim tekstova, biste li željeli potpisati i glazbu?

Više ni za što ne govorim da neću jer, evo, mislila sam da nikad neću nekome pokazati svoje tekstove pa je Branimir Mihaljević uglazbio već tri moja teksta, a trenutačno i tamburaški sastav Dyaco predstavlja pjesmu “Olga” čije stihove potpisujem.

Koja je vaša najveća pogreška?

Što sam predugo bila u samo prijateljskoj vezi sa suprugom Mirom. Trebala sam ga pustiti u svoj život puno prije.

Učite li iz pogrešaka?

Naravno, tko ne uči? Pogreške i služe da bi nas nečemu naučile i usmjerile nas. To su zapravo životne lekcije, iz svake nešto novo spoznaš i trudiš se drugi put postupiti pametnije.

Jeste li koju ponovili?

Volim ponavljati pogreške s čokoladom, kreditnom karticom, novim cipelama... Kažem neću više i onda opet i opet!

U videospotu prvi ste se put susreli s -aerial hoopom. Kako je prošlo plesanje na obruču?

Moram zahvaliti K Teamu što me upoznao s tom zaista zahtjevnom plesnom vještinom. Riječ je zapravo o nizu akrobacija koje oni izvode, ponekad su i prilično opasne, no meni su dali nekoliko jednostavnih elemenata te je sve ispalo savršeno.

Biste li ponovili to iskustvo?

Naravno!

Najavili ste objavu albuma tijekom proljeća, koje nam je došlo prije nekoliko dana.

Da, u studiju sam cijele dane, trudimo se završiti album u roku. Ne želim brzati jer mi je iznimno važno da prvi samostalni album pokaže u kojim smjerovima želim ići, ali i koliko uživam u svim tim novitetima koji se savršeno dopunjuju s mojim prepoznatljivim glazbenim stilom.

Prošla godina bila je prijelomna kad je riječ o vašoj karijeri. Je li bilo teško zatvoriti jedno poglavlje i otvoriti novo?

Nije, naravno. Teže je ostati u pomalo monotonom i neudobnom sedlu koje počinje žuljati i sputavati vašu kreativnost. Ovo što trenutačno živim ispunjenje je svih mojih snova. Imam odličan tim s kojim radim, sudjelujem u svim segmentima stvaranja, kreativno sam ispunjena, puno je koncerata, rada na terenu i u studiju. Što više poželjeti nego uživati s vjernom publikom na najboljim partyjima. Na mojoj Facebook stranici Indira Forza možete pratiti gdje nastupam.

Je li sve lakše uz voljenu osobu?

Jest! Kad volite i kad ste voljeni, sve je lako. Život je primanje i davanje, sretne duše uživaju u jednom i drugom. Ljubav je Božji blagoslov i pokreće svijet. Hvala Bogu na tom blagoslovu.

Suprug vam je i menadžer, kako funkcionira ispreplitanje poslovnog i privatnog života?

Ključni su kompromis i zajednički ciljevi, a važno je i da ponos bude u službi ljubavi. Uspijete li to, na dobrom ste putu.

Osim “Zvjezdica” i novog albuma, što donose sljedeći mjeseci?

Nakon izlaska albuma pripremam koncertnu turneju kako bih promovirala nove pjesme u regiji, ali, naravno, izvodit ću i stare hitove koje moja publika voli i želi slušati. Ljeto će biti radno, no pronaći ćemo Miro i ja nekoliko slobodnih dana za neko putovanje da se malo odmorimo. Pripremam i neke glazbene suradnje, ali zasad ne mogu otkriti o čemu je riječ.