Ivana razotkrila Tonijev plan: Rekao mi je da je ovu malu sad izabrao i da će ona ići do kraja, a prema meni ima emocije

Nastavljaju se zabavni izazovi farmera i kandidatkinja, a u novom su farmeri, s povezom na očima, morali pogađati zadane riječi koje im njihov dame prstima ispisuju po ruci. Najbolje su se snašli najstariji farmer Zlatko i njegova Antonija i osvojili odlazak na zajedničku romantičnu večeru uz svijeće. „Među nama postoje simpatije“, priznali su. Ostatak ekipe čekalo je još jedno zajedničko druženje, na kojem nepredvidivih situacija i iskrica nije nedostajalo. Katica je uočila svog Ivu da priča s Ines, Željkovom kandidatkinjom, što joj je zasmetalo, a on se branio. Marija je kazala kako je sa Željkom dogovorila da provedu nekoliko minuta nasamo, no on je samo nestao. Kucala je na vrata njegove sobe koja je otvorila Vesna.

„Ako želiš, izađi na minutu, dvije“, postrojila ga je Marija, „Neću zbog tebe pustiti suzu ako nisi vrijedan. Prošla sam toliko kilometara jer sam u tvojim očima vidjela iskrenost i sve ono što meni treba.“ Željko se ispričao Mariji za svoje ponašanje, iako nije bio posve siguran za što ga krivi.

No tek jutro nakon na vidjelo je izašlo sve što se prošle večeri događalo. Ilona je otkrila da je Valentina u sobu pozvala Tonija, a nju izbacila van pa nije imala gdje spavati. „Izašla sam van samo da udahnem zraka, i ona mi je zaključala vrata. Nisam mogla ući u sobu. Spavala sam kod Ivice na krevetu, a on je spavao na podu“, otkrila je. Na Iloninu stranu odmah je stala i Ivana, koja nije propustila priliku još jednom kritizirati Valentinu, ali i Tonija.

„Kad sam ja njega odbila, onda je on tek krenuo za Valentinom. On je meni sad na kraju poslao poruku, kad se sav ovaj show završi, da ćemo se on i ja dogovoriti, da će on doći u Sarajevo... Rekao mi je da je ovu malu sad izabrao i da će ona ići do kraja i da će ići skupa na romantično putovanje, ali da on to radi čisto zbog showa, a da prema meni ima emocije. Jer da nema, ne bi se toliko držao mene“, otkrila je. „Sve će doći na vidjelo, ja samo čekam“, Ilona je poručila. „Nije samo jedna djevojka došla, došle smo nas četiri. Jednoj je dao sve. Ja vjerujem da će to brzo puknuti, ali da pita kako smo, jesmo li se naspavali“, bunila se i Anđela na Tonijevo ponašanje. I Brankica je bila ljutita. U Vesninu sobu stigao je Željko pa se nije baš naspavala: „Ja ležim u sobi, oni ugasili svjetlo, i što da ja sad radim!“

Valentina je cijelo jutro tražila Tonija koji je razgovarao s Vesnom i sa Željkom te se naljutila jer joj se nije javljao, pa ga je privela na razgovor, a činilo se da mu baš ne vjeruje. „Malo ljubomora je proradila“, komentirao je Toni. Vatreno je bilo i u taboru farmera Darka, koji je još jednom pokazao da s Nikitom nikako ne može naći zajednički jezik. Farmer joj je zamjerio što nije bila uz njega niti se oko njega trudila: „Došla si kod mene na farmu i red je da se družiš sa mnom. Hoću objašnjenje“. Nikita se branila u svom stilu, a ostale Darkove dame ostale su iznenađene njegovim tonom i reakcijom koju nisu očekivale.

„Hoće li biti takav i prema nama ako nešto krivo napravimo, ne znam“, Anamarija se zapitala. A nakon jutarnjih uzbuđenja, Anita je odlučila porazgovarati sa svakim farmerom nasamo, dok su se dame odlučile uljepšati i srediti prije posljednjeg izbacivanja. Toni je otkrio da mu je jedna djevojka više prirasla srcu, a ostale smatra dobrim prijateljicama: „Ovdje sam došao, nisam se uopće nadao da ću kliknuti s nekim.“

Farmer je komentirao i svađu Valentine i Ivane, i njegov dogovor s Ivanom da ide na njegovu farmu. „Da nije do toga došlo, možda bih ja i pokušao tražiti prebacivanje, ali sada, nakon svega, ne... Trebala je to mirnije“, poručio je, priznavši da su se dopisivali, no razočarala ga je. Darko joj je priznao da mu je Brankica favorit i misli da bi ona mogla biti ta: „Devedeset posto sam zaljubljen... Obostrano je! Osjećam i vidim na osobi s druge strane, to se ne može sakriti.“

Ivo je Aniti kazao da se družio s kandidatkinjama s drugih farmi, no samo su razgovarali te da optužbe i ljubomora njegovih dama ne drže vodu. „Primijetila sam da me ignorira i da je počeo tražiti druge cure“, uvjerena je, pak, bila Tamara. Najstariji farmer Zlatko je Aniti otkrio da već zna koga će izbaciti te da mu je jedan dama već prirasla srcu – stasom, pričom i ljepotom. Ilijine dame kazale su kako su svjesne da je Ruža favorit, no neće otići bez borbe. „Jedna je ta koja je sto posto sigurna. Htio bih s tom osobom, ne samo da ide na moju farmu, nego bih htio s njom i zasnovati pravu obitelj i da budemo stvarno sretni“, priznao je za kraj Ivica što osjeća prema Iloni, „Čim sam je upoznao, odmah sam znao da je to – to!“ A kakva će biti finalna odluka sedmorice farmera i tko putuje na imanja, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

