Ilona odlučila postrojiti Ivicu, a na farmi kod Ive slijedi velika svađa: 'Već bih danas izbacio jednu!'

Jutro kod Tonija u Ceriću započet će zajedničkim planom farmera i Valentine da malo vremena provedu nasamo, no to će se vrlo brzo izjaloviti. Valentina, nakon svađe večer prije, sa svog farmera neće skidati pogled, pa će mu čak zapovjediti da kraj nje sjedne tijekom doručka. Uz to, Toni će Vivien i Antoneli otkriti veliku novost koja će ih iznenaditi, ali i naljutiti.