Ilija razočaran Rasemom, Toni se svađao s Valentinom, a Ilona Ivici dala drugu šansu

Jutro kod Željka nakon dolaska Tatjane počelo je potpunim preokretom. Vesna je prigovarala farmeru na neurednosti, a ni Mariji se Željko više nije činio tako savršenim. „Znala sam da će doći trenutak gdje će on pokazati pravo lice, Željkova maska je pala... Došla sam do zaključka da neki ljudi nisu iskreni“, poručila je. Tu promjenu zamijetio je i farmer kojemu ništa nije bilo jasno i smatrao je da nije iskrena: „Postala je dvolična osoba!“ „Ne želim spletke, ne želim uopće ulaziti u svađe, rasprave“, kazala je Tatjana. „Potresena je jako, dosad je bilo kako si je ona umislila. Ona je Željkova i to je to, nema nitko drugi“, komentirala je Vesna i Marijino ponašanje.

Valentina se probudila s glavoboljom, a iako je Toni jutro mogao provesti nasamo s Marijom i Antonelom, ipak im je zadao radni zadatak pranja i čišćenja i vratio se svojoj dragoj. Ipak, idila nije dugo trajala. „Ili ću odmah ići ili ću ostati još par dana, ali se snimamo odvojeno, ne snimamo se više kao par. Ja sam ti od početka govorila, ako ću biti s nekim, bit ću s nekim tko će biti uz mene uvijek, uvijek!“ vikala je Valentina, a sve je krenulo kad Toni nije pristao ići s njom na koncert na koji je željela. „Ako ti se ne sviđam, možeš slobodno spakirati stvari i otići, prvim vlakom. Budalom me praviti nećeš“, poručio joj je Toni pa se vratio Mariji i Antoneli. „Ne možeš joj dokazati neke stvari“, kazao im je. „Samo Valentina pravi probleme, ne znam je li to njena ljubomora ili što. Ali to što radi nije u redu“, i Tonijeva mama je poručila.

I kod Zlatka je postalo turbulentno Mirjaninim dolaskom. Antonija i Brankica smatrale su da previše šefuje. Zamjerile su i Zlatku što im samo zadaje posao i kritizira ih. „Ako on traži samo žensku za krevet, neka ju i ima“, poručila je Antonija. Brankica i Anamarija i dalje su Darka pokušale natjerati da im se otvori i pokaže naklonost prema nekoj od njih, no bezuspješno. „Ne želim ni jednu ni drugu povrijediti, sviđaju mi se obje, i teško je iskazati da mi se sviđa neka, da jednu zagrlim, a druga bude ljubomorna i evo rata za čas međusobno“, branio se. „Treba jedna ostati, a jedna ići“, Anamarija je smatrala da je stvar vrlo jednostavna.

Stiglo je vrijeme da Ilija konačno upozna Rasemu koju mu je dovela Anita. „Moja Ličanka!“ bio je zadovoljan, ali i iznenađen. Rasema mu je otkrila da ga je odbila na društvenim mrežama jer je znala da će se prijaviti za njega: „Puno je ljepši i zgodniji uživo!“ „Volio bih da je došlo mlađe štogod“, ipak je bio potpun iskren, „Koje si godište?“ „Dame se ne pitaju za godine“, obranila se Rasema.

Stiglo je vrijeme da i Željkova mama odobri novu gošću Tatjanu pa je odlučila provjeriti kako guli krumpir. „Po faci, ne mogu reći da mi je lijepa... Ali u duši mi izgleda kao jako dobra osoba“, prosudila je mama. Toni i Maria osamili su se i otišli u šetnju kako bi se bolje upoznali: „Ugodno je u njegovom društvu!“ „Kod nje je plus što voli nogomet, navija za Dinamo, simpatična je, lijepa“, kazao je Toni pa joj poručio, „Nadam se da se nećeš osjećati izostavljeno, potrudit ću se da se družimo, da ti bude ugodno kod mene.“

Klarin dolazak na farmu kod Ivice potpuno je poremetio odnose. Ovaj put uslijedila je velika svađa jer su se proširili škakljivi tračevi.

„Svi su me napali da sam ja spavao s tobom, s Ivanom, s njom, ja sam totalno u šoku. Mi smo se samo družili, pričali“, pravdao se Ivica. „Zaista ne znam tko organizira priče, tko kome soli mozak“, primijetila je Amra, no Ivana je bila sigurna da tračeve šire Amra i Klara koje su se udružile. „Situacija je napeta, uvijek je najlakše prst pokazati na neku novu osobu“, smatrala je Klara. „Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio. U meni se izgubila svaka trunka nade, ja sam završila, to je gotovo“, poručila je Ilona Ivici.

Ipak, dan je završio pomirbom nakon Iloninog i Ivičinog razgovora nasamo. „Shvatila sam da sam malo preburno reagirala. Pretjerala sam“, priznala je Ilona pa prozvala Klaru, „Kad sam ga vidjela s njom, nije mi svejedno bilo i pukla sam. Ispričao mi se i rasplakao, svatko zaslužuje drugu šansu.“ „Nije bila svjesna svojih osjećaja prema Ivici, da ih ima, i da je to nju u stvari zaboljelo“, smatrala je Ivana.

Ilija je Rasemu poveo sa sobom kući, a Marija i Ruža su je lijepo dočekale. Ivo je svoje cure poveo na ribarenje, a Riva se bojala pa je ostala na obali, što se nije svidjelo farmeru, no Mileni i Katici itekako jest. Ipak, Ivo je poželio malo vremena provesti s Milenom kako bi riješili svoje nesuglasice. Riva je smatrala da Ivo nije pravi muškarac jer nema svoje ja. Milena i Ivo uživali su u zalasku sunca: „Dirnuo me. Volim takve spontane lijepe stvari. Dođe mi sad da plačem.“ „Oprosti što nisam dosad više vremena provodio s tobom... Nadam se da sam se iskupio“, poručio joj je. „Milena je i Katicu prevarila, ali ona ne razumije to... Nisam sretna nimalo na ovoj farmi, nisam žena koja igra psiho igrice i ne želim se baviti time“, zaključila je Riva. A kako će izgledati novi dan na farmama, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u ponedjeljak u 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

