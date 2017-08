Zašto brak više nije u modi?

Brak nije u modi. Tako kažu statistike kada je riječ o omjeru vjenčanih i rastavljenih parova. Život u izvabračnim zajednicama bira sve više svjetske populacije, a tom trendu priklanjaju se, naravno, i domaći i strani celebrityji. Igor Štimac u vezi s Lanom Bucat dobio je drugo dijete, sina Niku, svog petog potomka. Par ima i petogodišnjeg sina Ivana, no nisu se vjenčali. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije iz braka s bivšom Miss Jugoslavije Suzanom Štimac ima troje odrasle djece.

Stope Slavena Bilića

I Igorov prijatelj i kolega, nogometni trener i bivši nogometaš Slaven Bilić sa životnom partnericom Ivanom Đeldum dobio je dvije kćeri, Niju i Sofiju, dok iz braka sa splitskom odvjetnicom Andrijanom ima također dvoje odrasle djece.

Kada je riječ o inozemnim celebrityjima, novi roditelji, supermodel Irina Shayk i glumac Bradley Cooper također vezu nisu okrunili brakom. Par je prije rođenja djevojčice Lee De Seine bio u vezi dvije godine. Pjevačica Shakira i njezin partner, nogometaš Gerard Pique, od kojeg je starija deset godina i s kojim ima dvoje predškolske djece, nisu još stupili u brak. Zajedno su od Svjetskoga nogometnog prvenstva 2010. godine, a prošle se godine šuškalo da su prekinuli vezu.

Nedavno su nogometaša pitali kad će se vjenčati sa Shakirom, s obzirom na to da su Leo Messi i Marc-Andre ter Stegen, njegovi kolege iz kluba Barcelone, stupili u brak, odgovorio je: “Naravno, u budućnosti ćemo se vjenčati”.

Ljubav Sama Sheparda

Američki glumac i pisac Sam Shepard, koji je preminuo prošlog četvrtka u 74. godini, bio je u turbulentnoj vezi s glumicom Jessicom Lang, ali ne i u braku.

“Nevjerojatan smo par. No znate i sami, ništa bez vatrometa... Ipak, s ovoga gledišta, ona je jedina žena s kojom bih mogao živjeti i koja bi mogla živjeti sa mnom. Koja bi me druga trpjela? Nisam nikada upoznao nikoga poput nje. Jedna od njezinih najvećih vrlina, osim prirodne ljepote, jest skromnost. Nikada ni o čemu nije lagala, dok za sebe to ne mogu reći”, rekao je Shepard o svojoj tada bivšoj partnerici, s kojom je imao dvoje djece, Hannu i Samuela.

Glumac Joshua Jackson i glumica Diane Kruger zajedno su 10 godina, no on ne vjeruje u instituciju braka. “Vjerujem u obvezu koja vam je usađena u srce. Ne postoji nijedan papir koji

će vas natjerati da s nekim ostanete”, rekao je glumac.

I glumački par Eva Mendes i Ryan Gosling ne razmišljaju o braku iako imaju dvoje djece. Glumica voli Ryana nazivati “dečkom” te je izjavila da je brak staromodan i da su izrazi “suprug” i “supruga” neprivlačni.