IDEM je osvojio brojne nagrade za svoj album: 'Bilo mi je teško napisati tekst bez da uđem u patetiku'

Porin za novog izvođača godine pripao je mladom glazbeniku koji se krije iza imena IDEM. Ova nagrada samo je jedan od onih koje je glazbenik Antun Aleksa osvojio za svoj rad u protekloj godini i na albumu "Poyy", a za sve što je osvojio ističe da je izrazito ponosan. Osim na svom solo albumu, Antun nastupa i s bendom Porto Morto. "Poyy" se sastoji od deset pjesama koje glazbenik opisuje kao "do-it-yourself post-pop-punk-indie smeće". - Rekao bi da je dosta direktno i melodično - kaže te dodaje da je tekstove pisao sam te mu je to došlo prirodno. - Očito sam nešto morao izbaciti iz sebe. Tako je i nastao album i cijeli projekt - kaže IDEM i dodaje da su pjesme većinom introspektivne.

- Ili neka moja percepcija okoline. Društveni komentari definitivno su nešto što spada u navedeno, ali se u zadnje vrijeme osjećam kao da bih ih u budućnosti mogao malo više i usmjerenije izraziti - kaže Aleksa koji je ranije govorio kako nikad prije nije želio stvarati na hrvatskom, jer mu nije dobro zvučalo.

- Meni je bilo teško napisati tekst koji mi štima od početka do kraja bez da uđem u neku pretjeranu patetiku. Taj osjećaj danas koristim kao filter za pisanje. Sve što prolazi kroz filter, postaje IDEM materijal tako da više nemam taj problem - objašnjava Antun koji je jako zadovoljan i reakcijama publike.

- Nisam mislio da će toliko ljudi vajbati s mojom glazbom. U zadnje vrijeme sam dosta nastupao izvan Zagreba i pozitivne reakcije ljudi u drugim gradovima su mi do sad najveće i najljepše iznenađenje - priznaje glazbenik koji je svoje umjetničko ime odabrao na pomalo neobična način.

- U srednjoj sam obožavao jedan kalifornijski punk rock bend. Kad su najavili svoj nastup u Hrvatskoj, toliko sam se nabrijao što idem na njih da sam ime na Facebooku promijenio u Antun Idem. To mi je ostao nadimak na društvenim mrežama sve do danas pa sam to iskoristio za pseudonim jer se i tematski lijepo poklopilo s pjesmama koje pišem - kaže Antun koji do kraja godine priprema i još jedan album te radi na novim spotovima. Zbog rada na novoj glazbi uzeo je i malu pauzu od nastupa, ali već u proljeće nastavlja sa svirkama. - IDEM prati stranu indie emo pank scenu. Među bendovima i glazbenicima koji me trenutno inspiriraju su primjerice Jeff Rosenstock, PUP, Fidlar i Mom Jeans - kaže Antun te dodaje da mu je izrazito važna podrška bližnjih.

- U ovakvom se poslu lako upada u emocionalne rupe i krize raznih vrsta. Rekao bih da su mi najveća podrška djevojka Tara, roditelji, JeboTon kolektiv i prijatelji okupljeni oko njega - govori te dodaje da slobodnog vremena nema puno te da ga obično provodi na kavanama, šetnjama, koncertima ili... - Ili doma gdje pokušavam naučiti kako se odmara - zaključuje IDEM duhovito.

