Ida Prester ponovno nastupa u Zagrebu: 'Nisam više luckasta, pa da pjevam 'Moj dečko je gej'

Nakon što je ove godine nastupila na Exit festivalu, Ida Prester idućeg tjedna vraća se u rodni Zagreb, u kojem će u klubu KSET održati dva koncerta, 28. i 30 listopada.

– Ova dva koncerta moj su simbolički povratak doma. Trebao je biti samo jedan nastup 28. listopada, ali ulaznice su prodane deset dana prije termina pa smo dodali i drugi datum, u subotu. To mi je najljepša dobrodošlica mog grada koju sam mogla zamisliti. Od svega čime se bavim glazba mi je najvažnija, tu mogu najviše dati. Ja sam jedna od onih koja se stvarno polomi na pozornici, komuniciram s publikom sve vrijeme, pjevamo zajedno, izvlačim ih na binu. Bit će to tulumi za pamćenje – kazala nam je Ida, koja će na koncertima izvesti repertoar svoje grupe Lollobrigida te iz solo karijere.

- Lollobrigida je moj mladenački projekt koji mi je totalno promijenio život, a sve je nastalo slučajno, iz zafrkancije. Krenula sam s Lollama u svojim ranim dvadesetima, kao ženski electro punk band. Bila sam sasvim neopterećena, slobodna, znatiželjna i buntovna. Svaka pjesma je prepričan stvaran događaj, kao neki audio blog tih ludih vremena. Publika je rasla, ljudi su se prepoznavali u tim tekstovima. S Lollama sam proputovala cijelu regiju, upoznala sve prijatelje s kojima se danas družim, na jednom od koncerata 'pokupila' i muža, taj bend mi je sve u životu donio, zato mu hvala do neba Posljednje dvije godine nastupam kao solo izvođačica sa sasvim novim i drukčijim pjesmama. Prošlo je gotovo 20 godina, ne mogu ostati na “Moj dečko je gej” i sličnim veselicama. Obožavam tu luckastu Lolla fazu, drage su mi sve te avanture, ali treba ići dalje. Nove pjesme puno su ritmičnije, senzualnije i emotivnije. Ovo sam sad ja. Romantičan plesni pop. Mislim da hrvatskoj publici nova faza puno više odgovara, vidim po reakcijama – kaže Ida, koja se lani sa sinovima Rokom, Rijem i suprugom Vanijem preselila iz Beograda u Zagreb.

– Ma oni nisu ni skužili da su se ikamo preselili. Njima je to sve isti prostor. Imaju djeda i baku i tu i tamo ljudi govore istim jezikom, a i poznaju dobro Zagreb, puno smo putovali ovamo i dok nam je baza bila u Beogradu. Njima su oba grada dom. Sad kad smo većinom ovdje, sve praznike provodimo u Beogradu i družimo se sa srpskom stranom obitelji i ekipom iz beogradskog vrtića, s njima smo i na zimovanju i na ljetovanju. Jako nam je stalo da Roko i Rio dobro poznaju obje kulture, oba pisma, da vide najljepše od obje zemlje. To je veliko bogatstvo – rekla je Ida i dodala kako je pandemija koronavirusa itekako utjecala na njen život i rad.

- Prvo sam pala u depresiju, kao i dosta ljudi oko mene. Sve što znam raditi uključuje pozornicu i mikrofon, nisam znala što sad. Uz to je krenula i paranoja oko zdravlja, roditelja, budućnosti.. Grozan period. Sve te strahove, krize i fantazije sam prebacila na glazbu i počela pisati pjesme kao luda. To me spasilo, a vjerojatno su i ljudi prepoznali tu moju energiju u pjesmama, svi smo prošli kroz isto. Mislim da su kreativci najplodniji u najizazovnijim vremenima, kad su 'u bedu', što bi se reklo. Kad su sretni i kad je sve super - o čemu da se pjeva? O proljeću i jaglacima? - iskreno će Ida. Kada se počelo putovati suprug Vani iona jedva su čekali otići u Amsterdam, gdje su gledali nastup svog omiljenog glazbenika Jana Blomqvista.

- Cijelo to čudno razdoblje korone slušala sam Jana, divnu emotivno plesnu muziku koju radi i maštala da jednog dana odem na njegov nastup uživo. Čim je objavio prvu turneju nakon lock downa, muž je kupio karte i organizirao nam mali "medeni mjesec", par dana bez djece u Amsterdamu. Znao je koliko će mi to značiti. Nastup je bio nevjerojatan, evo i sad se ježim. Ni tamo ljudi nisu dugo izlazili, nije bilo druženja, ovo je jedan od prvih velikih festivala, publika je bila u euforiji. Odmah smo se progurali do prvog reda i zagrljeni plesali tik pred pozornicom. U jednom trenutku moj Vani je skinuo svoju ogrlicu i dao mu, a Jan ju je odmah stavio oko vrata. Ma znam da je sitnica, ali meni je obilježilo ovu godinu. Čaroban moment - kazala je glazbenica koja nakon zagrebačkih koncerata uskoro najavljuje i nove.

- Jako sam sretna, čini mi se kao da najbolje tek dolazi. Naučili smo svoju lekciju tijekom lock downa, sad sve ove slobode itekako znamo cijeniti. Album će biti na proljeće, kad sve opet zazeleni. A prije toga treba preživjeti dugu i hladnu zimu. Dođite u Kset po porciju dobre energije, lakše ćemo je zajedno progurati - zaključila je Ida Prester.

