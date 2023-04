Ida Prester pokazala kako je izgledala kada je imala tamnu kosu: 'Ovo je jedina fotka'

Pjevačica Ida Prester (44) poznata je po svom osebujnom stilu, ali i platinasto plavoj kosi. Mnogi se ne sjećaju kako je Ida prije 20 godina odlučila eksperimentirati s bojom kose, pa ju je potamnila. Voditeljica i pjevačica na to je odlučila podsjetiti pratitelje na Instagramu.

- Ahhaha sad našla. Moja jedina fotka s tamnom kosom u životu, prije dvadesetak godina. Izdržala sam 5 dana i onda molila svoju frizerku da me vrati u svijetlo kako god zna. Breakfast with Drakula - napisala je Ida.

Nedavno je ova pjevačica objavila fotografiju koju je provukla kroz filter i privukla je pažnju tom objavom.

- Mašta vs. stvarnost. Hvala @nina.berlina što si mi pokazala kako bi izgledala da imam para, al meni dobro i ovako. Koristite ove aplikacije za zabavu, a ne kao izvor frustracije. Lijepi ste svakako - napisala je Ida uz fotografiju bez i sa filterom, a brzo je ova njezina objava preplavila sve medije u Hrvatskoj i regiji. Tim povodom Ida je gostovala u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" i s Brunom Šimlešom razgovarala o trendovima ljepote i nametnutim standardima kako vječito moramo izgledati mladoliko.

- Fora mi je to eksperiment da se malo igram sa svojim egom jer ja stvarno volim šminku i nije da ja to odbacujem, volim i modu ali ne treba čovjek biti ovisan ni o čemu, ako je prilika da maske padnu evo pale su maske ovo sam ja. - rekla je Ida u emisiji u kojoj se pojavila bez imalo šminke i ispričala je kako je uopće došlo do toga da fotografiju provuče kroz filter i objavi je na Instagramu.

- To je bio jedan Instagram post i sjela sam s frendicom u birc i ona mi je rekla ti ne koristiš te filtere, daj da ti malo pokažem kako bi ti zapravo mogla izgledati na društvenim mrežama. Ona mi je napravila tu ženu koju ja ne mogu prepoznati. To je kao plava Kim Kardashian i da imam 30 tisuća eura kroz godine bi mogla tako izgledati i ja sam to objavila i tako je moja neretuširana fotografija završila u novinama i informativnim emisijama. - ispričala je Ida. Osvrnula se u razgovori zašto ljudi silno žele izgledati mlađe i zašto autentičnost nije na cijeni.

- Nema kraja i filaju nas zbog profita raznih korporacija koje dobro na tome zarađuju kao i na stvaranju frustriranosti kod žena, jer od malih nogu osjećamo teror vječne ljepote. Svaka forma autentičnosti danas nije na cijeni. Danas je to zapravo jako tužno. Kad sam vidjela taj lik sebe, to je ta ‘unificirana mačka‘ kako izgleda svaka druga. To je jedan stereotip. Svaka forma autentičnosti danas nije na cijeni. Zbog toga mi je jako žao jer užasno puno energije gubimo na to. Umjesto da razmišljamo o tome kako da mi same budemo sretnije, da radimo na nekim znanjima i vještinama, da se pregledavamo, zdravlje da nam je u fokusu, mi gubimo vrijeme na vječito nezadovoljstvo - poručila je Ida.

