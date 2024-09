Ida Prester otkrila zašto je jedva čekala otići sa svog vjenčanja: To je rekord ekspresnog napuštanja vlastite svadbe

Pjevačica i voditeljica Ida Prester i njezin suprug Ivan Peševski proslavili su jučer 11. godišnjicu braka i na Instagramu je Ida podijelila fotografiju s njihovog vjenčanja i napisala zašto je jedva čekala pobjeći sa svoje svadbe. - Fotka snimljena pred 11 god nakon svadbe, morning after. Kum Ogi nam je poklonio noć u hotelu, da ustanemo kao gospoda. Prema starom dobrom stereotipu bila sam trudna, s konstantnim mučninama i jedva sam čekala pobjeći s vjenčanja. Oko 23:00 smo već bili u hotelu, a goste smo ostavili da se vesele. Mislim da je to rekord ekspresnog napuštanja vlastite svadbe. Probudili smo se vjenčani, zbunjeni, raščupani, malo i uplašeni od svega što slijedi. Pa evo i jedne malo netipične svadbene fotografije. Nisu uvijek fanfare i konfete, tak je i u braku. Al držimo se, stari grintavče, nismo loše prošli, na kraju. Sretna nam godišnjica! - napisala je Ida u objavi. Nedavno se prisjetila i gdje i kada se dogodio njezin sudbonosni susret s Peševskim.

-Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti - napisala je Ida uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok se iza njih na zidu vidi grafit 'A koga ti voliš?'.

- Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim tenisicama. Kao neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - ispričala je jednom prilikom detalje prvog susreta s Ivanom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - rekla je jednom kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

