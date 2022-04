Ićo je zahvalan publici za nezaboravan koncert, a u Lisinskom su mu se pridružili Giuliano i Tomislav Bralić

Ivici Sikiriću Ići ostvario se dugogodišnji san, održao je svoj prvi koncert u Lisinskom. No, nije mogao ni sanjati da će mu se publika već na prve taktove podići na noge. Odlična se atmosfera nastavila. Uz Ićine pjesme i glas, pokazao se to se kao recept za pravi spektakl koji će se dugo pamtiti.

“Suzama”, “Kolone”, “Perje labuda”… Nizao je Ićo svoje hitove, a publika ga je pratila pjesmom i pljeskom. Na glazbenu se scenu Ićo vratio nedavno, ali na doista spektakularan način. Naime, nakon duže pauze imao je novu pjesmu “Opet je jubin cilin tilon” i uspio njome obilježiti cijelu prošlu godinu. Ove je godine pripremio novu uspješnicu “Još se volimo”. Njih je publika pjevala posebno glasno. Upravo je Još se volimo bio naziv ovog koncerta. Tim znakovitim riječima Ićo je svojoj publici poručio da za njega to nikada nije bilo upitno, a publika je na ovom koncertu dokazala da isto vrijedi i s njihove strane.

Jedan od svima dragih hitova “Najlipša si” publika je ispjevala od početka do kraja kada se Ići na pozornici pridružio Giuliano. Ićo ga poznaje od svojih glazbenih početaka i neizmjerno mu je zahvalan na podršci koju mu pruža svih ovih godina, a kao gost publiku je počastio pjesmama “Srna i vuk” i “Zovem prijatelje moje”. Dalmatinski šarm večeri upotpunio je i Tomislav Bralić. Iz istog je mjesta kao i Ićo, a njihovo poznanstvo iz djetinjstva preraslo je u prijateljstvo i glazbenu suradnju koju publika obožava. Svaki takt i stih pjesme „Ribar sam star“ koju su izveli zajedno, publika je oduševljeno prihvatila i nagradila gromoglasnim pljeskom. Sam je izveo i “Croatio, iz tuše te ljubim” na opću radost publike.

Uživajući u atmosferi, pjevali su Ićo i publika do “Ovo tilo vire nima”. Iako je to trebao biti kraj, publici koja je cijelo vrijeme uživala za vrijeme koncerta nije bilo dosta. Krenulo je glasno skandiranje nakon kojeg je Ićo ponovno izveo ”Opet je jubin cilin tilon” te “Najlipša si”. Na bisu su mu se pridružili i prijatelji Tomislav Bralić i Giuliano te je sve završilo na najbolji mogući način. Koncert je nadišao sva očekivanja publike. Komentari to najbolje predočuju: "Stvarno je bilo čudo!" Svi su pošli kući puni odličnih dojmova, a Ićo je nakon koncerta poručio:

Nikad neću zaboraviti ovo što mi je priredila publika u Lisinskom, od prve do zadnje pjesme pjevanje publike, energija i atmosfera koju su mi priredili ostat će mi zauvijek u srcu. Dao sam sve od sebe i na kraju koncerta kad vidiš zadovoljstvo na licima ljudi ništa drugo nije važno. Ovo je za mene stvarno bila velika večer i hvala svima, od organizatora do publike i posebno hvala mojim prijateljima Giulianu i Tomislavu Braliću. Nastavljamo još jače! Ovaj je koncert nesumnjivo obilježio Ićinu karijeru. Nakon njega više ništa neće biti isto jer publika je pokazala koliko im je nedostajao on, njegove pjesme, kao i njegovi koncerti!