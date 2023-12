Iako je prva pala ispod sto kilograma, Marie ima najgori rezultat: 'Jako loše'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' natjecatelji su išli na novo vaganje, a samo njih deset odradit će i 11. ciklus showa. Prva je na vaganje došla Silvija, koja nije bila nimalo nervozna, ali je priznala da se nije tako osjećala kad je upoznala Mislavove roditelje. „Drago mi je što se Mislavu svidjela moja obitelj. Mislim da je mama bila malo zatečena, ali sve pozitivno, drago joj je što sam napokon sretna“, rekla je Silvija koja je prošli put imala 104,1 kilogram, sad je izgubila 2,3 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Nina je priznala da se živcirala što zbog ozljede nije mogla napraviti neke vježbe, a Edo je pohvalio njezin trud. Marijana ju je pitala kako komentira to što su joj i plavci pomogli vući kamper do cilja, pa je rekla: „Mislim da smo ovdje spremni pomoći jedni drugima. Bilo mi je drago kad sam to vidjela.“ Pričala je i kako se njezina obitelj šokirala njezinom fizičkom promjenom, a osim toga, Nina se veseli što je postala jača, hrabrija i odvažnija. Proslavila je i rođendan u showu, ali samo sa svojim timom. Prošli put imala je 106,7 kilograma, sad je izgubila 2,6 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase.

Dajani je ovo bio najbolji ciklus dosad jer su svi vidjeli svoje najmilije, svoje snimke i fotografije kad su tek ušli u show. „Definitivno se sad gledam boljim i većim očima“, rekla je Dajana, a i trenerica je jako ponosna na nju što je uvijek pozitivna. Na posljednjem vaganju imala je 144,8 kilograma, sad je izgubila 2,1 kilogram, što je 1,5% tjelesne mase, a Dajana je očekivala više.

Vlašić je očekivao da će skinuti puno kilograma pa je odmah stao na vagu. Prošli put imao je 177,7 kilograma, skinuo je 3,3 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. „Malo sam razočaran, ali nije užas“, rekao je i otkrio da je imao tremu kad je upoznavao Silvijinu mamu. „Mojima je bilo drago upoznati Silviju; rekli su da je super, pozitivna, nasmijana te da mi u očima vide sreću pa su i oni sretni.“

Jure je komentirao kako mu je bilo teško vidjeti snimku prvog vaganja i da se prije nije volio, a sad se svakim danom voli sve više. Prošli put imao je 117,9 kilograma, sad je izgubio 2 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase. „Rezultati na današnjem vaganju idu u korist crvenih. Nije mi jasno, ne osporavam njihov rad, ali smatram da smo mi izvukli dušu ovaj tjedan iz nas i znoja na litre“, rekao je.

Goran je priznao da mu je psihički sve teže kako vrijeme odmiče te da ga je bilo sram kad je vidio snimku s prvog vaganja. Bitno mu je da njegov tim vidi koliko se trudi, a o finalu još ne razmišlja, nego ide korak po korak. „Skinuo sam više od 30 kilograma; sve mi je lakše, od vezanja tenisica do bilo kakve kretnje, uz stepenice, bilo što, puno mi je lakše i jednostavnije jer imam više energije“, rekao je Goran koji je prošli put imao 124,1 kilogram, sad je izgubio 2,9 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase.

Marie je pričala kako se svima svidio njezin suprug, da je njoj dao potreban vjetar u leđa te da je bilo šokantno vidjeti kako je izgledala na početku showa. Na prošlom vaganju imala je 100 kilograma, sad je izgubila samo kilogram, što je 1% tjelesne mase. „Pala je ona ispod sto, ali to je 1%, to je jako loš rezultat“, kao i uvijek, realan je bio Pero.

Šepić je bio sretan što se družio sa sestrom i što je Edo podignuo intenzitet treninga te se nada da će i on stići do finala. Komentirao je i svoj video s prvog vaganja te rekao: „Nisam se tako vidio u to vrijeme.“ Prošli put imao je 141,2 kilograma, sad je izgubio 3,1 kilogram, što je 2,2% tjelesne mase.

Posjet obitelji razveselio je Martina, a rastužilo ga je kad je vidio kako je prije izgledao. „Male me bilo i sram“, priznao je i zaključio da se dosta promijenio otad, da je sazreo. Prošli put imao je 132,7 kilograma, sad je izgubio 2 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase.

Marsela se nije nadala dobrom rezultatu jer su joj noge jako otečene. Bilo ju je sram kad je vidjela kako je prije izgledala te da joj je drago što je počela mariti za sebe. „I voljela bih više riskirati“, rekla je Marsela koja je prošli put imala 152 kilograma, sad je izgubila 0,1 kilogram, što je 0,1% tjelesne mase. „Čak sam očekivala i plus s obzirom na tu otečenost. Barem je bio minus“, rekla je.

Posljednji je bio Pero koji je rekao da su ga upornost i snaga doveli do kraja desetog ciklusa. Na posljednjem vaganju imao je 144,4 kilograma, a sada je izgubio sjajnih 5,1 kilograma, što je 3,5% tjelesne mase. „Skidam kapu! Ne pamtim kad je u plavcima netko u posljednjih par ciklusa izgubio pet kilograma“, rekla je presretna Mirna, a svi su mu potrčali u zagrljaj.

Pero je imao najbolji rezultat u plavom timu, Marie najgori dok je kod crvenih najbolja bila Nina, a najgora Marsela. Bilo je jako napeto, na kod se sve zbrojilo, plavci su izgubili 12,2 kilograma, odnosno 1,9% tjelesne mase dok su crveni izgubili 14,3 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase! „Pero je napravio čudo; presretna sam, ponosna na njega do neba i natrag“, rekla je Dajana.

Edo je bio tužan i razočaran jer su do posljednjeg natjecatelja vodili, a sada se moraju oprostiti od Marsele. „Odlazi nam dobri duh tima, što mi je jako žao jer nam je Marsela dizala atmosferu na treninzima i trudila se“, rekao je Šepić, a i Marsela je rekla kako će joj nedostajati ekipa i Edo.

U 'Život na vagi' Marsela je došla s 173,9 kilograma, a danas ima 151,9 kilograma - izgubila je 22 kilograma, odnosno, 12,7% tjelesne mase. „Ovdje sam imala cilj izboriti se protiv sebe i mislim da sam uspjela u tome“, rekla je Marsi, a Edo je na rastanku još jednom pohvalio njezin trud i zalaganje i zamolio je da nastavi vani, a ona je obećala da hoće.

Mirna i Edo objasnili su natjecateljima da će odsad treninzi biti intenzivniji i najvažniju stvar - nema više timova! „Znam da će mi izazovi biti teži i da sam najteža u kući trenutačno, ali furat ću svoj film i dok ide ide“, rekla je Dajana, Šepić smatra da se dinamika odnosa neće puno mijenjati. „I dalje će u kući ostati crveni i plavi u duši i mislim da će tako biti do kraja“, objasnio je Šepić.

No tu nije bio kraj iznenađenjima jer su im treneri otkrili da napuštaju kuću u Lipi i idu na novu lokaciju. „Ne znam jesu li svjesni što ih čeka, ali sad tek slijedi napeto razdoblje“, rekla je Mirna, a Edo nastavio: „Obišli smo šume, rijeke i jezera karlovačkog kraja, ajmo mi na more!“

Kako će se natjecateljima svidjeti njihov novi dom te kakvi ih izazovi ondje očekuju - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi', 11. prosinca u 21.15 na RTL-u!

