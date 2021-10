Iako je govorila da je gluma njezin život, bila je primorana raditi razne poslove, a sada je na pragu svjetske slave

Četiri prijateljice, veliki grad, posao, borbe u ljubavnom životu, prepričavanje sočnih detalja iz kreveta i cipele. Sve asocijacije koje zajedno označuju seriju “Seks i grad”. Jednu od izrazito popularnih HBO-ovih radova čiji je nastavak “And Just Like That” u pripremi, a postoje i neka iznenađenja. Jedno od njih je i američka glumica Nicole Ari Parker Kodjoe (50) koja je novo pojačanje u glumačkoj postavi. Parker Kodjoe svojevrsna je zamjena za Kim Cattrall (65) koja je utjelovila fatalnu Samanthu Jones u originalnoj seriji.

U nastavku ovog popularnog HBO-ova ostvarenja igrat će i tri glumice iz originalne serije: Sarah Jessica Parker (56) svoju ulogu popularne Carrie Bradshaw, Kristin Davis (56) kao Charlotte York u starijim danima te Cynthia Nixon (55) svima poznati lik odvjetnice Mirande Hobbes. Već dugo vremena nije tajna da su ova glumačka lica stvarno odlična u svom poslu, jer su uspjele prikazati nevjerojatnu bliskost i prijateljstvo, što u stvarnom životu nije bilo ni blizu tome. Neslaganje između glumica iz originalne serije razlog je i dolaska Parker Kodjoe u glumačku ekipu, nakon što je Cattrall odbila sudjelovati u nastavku. Naime, u seriji bi lik Samanthe trebao dobiti koronavirus te su tako novi nastavak povezali s originalom, ali i današnjim vremenima. Njezino mjesto će popuniti lik Parker Kodjoe, a riječ je o samohranoj majki troje djece i dokumentaristici Lisi Todd Wexley, koja je ujedno i prva Afroamerikanka u ovoj popularnoj grupi prijateljica.



Parker Kodjoe rođena je u Baltimoreu u Marylandu, a već je kao tinejdžerica otkrila da je gluma njezino područje. Naime, kada je imala samo 17 godina, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u srednjim školama u državi Maryland. Na početku svoje karijere, igrala je u nekoliko kritičkih filmova nezavisne produkcije. Jedan od njih je i film “The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love” iz 1995. godine u kojem je ona imala jednu od glavnih uloga. Inače, priča je to o dvije različite srednjoškolke koje se zaljubljuju. Dvije godine poslije pojavila se u filmu “Boogie Nights”, u hrvatskom prijevodu “Kralj pornića”, a tu su još i filmovi “200 Cigarettes” i “The Adventures of Sebastian Cole”.

Zatim je uslijedilo razdoblje u kojem je radila različite poslove među kojima je bio i konobarenje, kao i neki poslovi u kazalištu. Da iza kiše dolazi sunce, uvjerila se i Parker Kodjoe, tako da je nakon ovog razdoblja dobila ulogu koja je za nju bila prekretnica. Naime, ponuđeno joj je da igra u seriji “Soul Food”, a u nekoliko epizoda je i pjevala čime je posebno zadivila. Njezine pjevačke mogućnosti dovele su je i do uloge pjevačice u jednoj epizodi serije “CSI”, kao i do uloge u filmu “Divas”.

Jednu od glavnih uloga, Nicole je igrala i u filmu “Exiled: A Law & Order”, u kojem je surađivala i s jednim od članova glumačke postave “Seksa i grada”. Naime, u tom filmu glumila je s Chrisom Nothom koji u HBO-ovoj seriji glumi popularnog Facu. Poznato je da je surađivala i s Martinom Lawrenceom na dvama filmovima: “Blue Streak” i “Welcome Home Roscoe Jenkins”. Glumica je u posljednjem desetljeću utjelovila mnoge likove u serijama. Igrala je u NBC-jevoj drami “Secret Lives of Husbands and Wives” i seriji o nadrealnom “Revolution” iz 2013. godine. Godinu dana poslije glumila je u kriminalističkoj seriji “Murder in the First”, a 2017. godine pridružila se seriji po kojoj je najviše gledatelja i prepoznaje. Riječ je o nagrađivanoj Foxovoj seriji “Empire”. U četvrtoj, petoj i šestoj sezoni utjelovila je Giselle Barker, a s tim angažmanom završila je prošle godine. Posljednji projekt na kojem je radila jest lik Samanthe Miller u seriji “Chicago P.D.” s čijim je utjelovljenjem počela prošle godine. – Drago mi je da sam dio otkrivanja priče o načinu funkcioniranja policije – komentirala je brineta ovu ulogu.



Dodajmo još i da je glumica svojim predanim radom i mnogobrojnim angažmanima tijekom karijere koja traje 25 godina zaradila oko pet milijuna dolara. Uspješna karijera i mnogobrojni angažmani, popraćeni su i prilično mirnim privatnim životom. Naime, glumica se udavala dva puta. Prvi brak sklopila je s kolegom Josephom Falascom 2001. godine. Par je vrlo brzo shvatio da nisu suđeni jedno drugome te da se ne slažu najbolje tako da se razveli osam mjeseci poslije. U drugom pokušaju imala je više sreće, a taj brak traje i danas. Glumica je u svibnju 2005. godine rekla “sudbonosno da” kolegi s kojim je glumila u seriji “Soul Food” Borisu Kodjoeu (48). Par ima kćer Sophie, koja se rodila šest tjedana prije njihova vjenčanja. Nešto više od godinu dana nakon vjenčanja na svijet je došao i njihov sin Nicolas. Par je jako povezan sa svojom djecom, a u jednom razgovoru otkrili su i kako im je teško jer inače su jako rijetko kod kuće. Zbog toga im je prošla godina, koja je za mnoge bila izazovna, jako dobro došla. Parker je kazala da zbog snimanja oni često nisu kod kuće te često putuju, a tijekom karantene nije bilo ničega. – To je bio raj. Razgovarala sam s djecom, dugo smo ostajali budni. U svemu smo bili zajedno. Bilo je prekrasno – ispričala je glumica tijekom intervjua. Koliko je ova obitelj povezana, govore i osmijesi koje imaju na licima dok se druže. Naime, Nicole često na svojim društvenim mrežama objavljuje i plesne koreografije nje i njezine djece, za koje je objasnila da su nastali zahvaljujući njihovoj mašti.