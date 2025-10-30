I treća sezona serijala je odlična, Charlie Hunnam uvjerljiv u ulozi bizarnog ubojice

Monstrum: Priča o Edu Geinu, Netflix

Nikada se publika, vjerujemo da će tako biti i s novim generacijama, neće zasititi grozota na ekranu. Očito je tako i prema gledanosti Netflixove anthology serije “Monstrum” čija je svaka sezona visoko ocijenjena i o svakoj se dugo priča. U svakoj je sezoni obrađen neki slučaj teških ili serijskih ubojstava, pa je tako u prvoj tema bio Jeffrey Dahmer, ubojica koji je likvidirao i raskomadao 17 muškaraca i dječaka, zatim su tema bila braća Menendez koji su ubili vlastite roditelje, kako je ispalo, iz čiste pohlepe. I sada, u trećoj sezoni, tema je Ed Gein, psihotični američki ubojica za kojeg su nepobitno utvrđena dva ubojstva, a uz to je krao leševe da bi od njih radio kojekakve memorabilije. I ovdje je priča ispričana efektno, iako je ovo prva sezona koju ne potpisuje Ryan Murphy, sjajni autor upravo ovakvih priča, od kojih je upravo “Američka horor priča” i najpoznatija. Priča o Edu Geinu i njegovim zločinima uspjela je zaokupirati američku javnost do razine da se čvrsto ukorijenila u američku pop kulturu pa je na njezinim temeljima nastao roman “Psycho” Roberta Blocha, koju je onda Alfred Hitchcock pretvorio u kultni film. Zatim su tu i neki od najpoznatijih horora poput “Teksaškog masakra motornom pilom”, kao što je bio inspiracijom i pojedinih likova u različitim filmovima i serijama. Jedan je takav Jame Gumb u filmu “Kad jaganjci utihnu”. Naravno iz svega toga, kao i iz ove anthology serije, lako se čita sposobnost američke pop kulture da i ovako grozomorne događaje pretvori u svoje čvrste i popularne elemente. Serija je odlična, kao i prethodne dvije, a posebno nas je zanimalo da vidimo kako će Geina uprizoriti Charlie Hunnam, engleski glumac koji je u relativno kratko vrijeme postigao veliku popularnost u Americi, naravno i globalno. Prvi smo ga put vidjeli u filmu “Huligani” o nogometnim navijačima, odnosno njihovim ekstremnijim skupinama, ovdje se radi o onima engleskog kluba West Ham United. Imao je prije toga već solidan broj uloga, no nekako nas tada nije uvjerio da ima dovoljno samopouzdanja za veće stvari. I bili smo u toj procjeni apsolutno u krivu, Hunnam je do danas pokazao kako je ogroman potencijal, ostvario je zaista sjajnu ulogu u kultnoj bikerskoj seriji “Sinovi anarhije” i nakon toga nastavio s odličnim ostvarenjima gdje ima par filmova koji su doista uspjeli, poput “Gospode Guyja Ritchieja”. U javnosti samozatajan, bez nekih afera ili barem vijesti o njegovu privatnom životu, Hunnam je u mogućnosti posvetiti se ulozi do kraja. Tako je i s Edom Geinom gdje je izgubio 17 kilograma kako bi se fizionomijom približio bizarnom ubojici.