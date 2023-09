I ovako zamaskirana, Rosario Dawson i dalje je zgodnam, a ovdje je doista sjajno odabrana za ulogu Ashoke

Ashoka, Disney+

Ako Disneyju baš i nije do kraja uspjelo sa svojom streaming platformom, u svakom slučaju bondje ljubitelji “Ratova zvijezda”, a njih su milijuni, svake godine imaju što vidjeti. Stigla je “Ahsoka”, nova serija koja je spin off spin offa crtanih “Rebelsa”, ali i megauspješnog “Mandaloriana”. Ahoske se najsvježije sjećamo kao jednog od epizodnih likova u “Mandalorianu”, njegovoj drugoj sezoni. Tada nas je već zaintrigiralo što lik tumači Rosario Dawson, po nama jedna od najljepših kao i najpodcjenjenijih hollywoodskih glumica, koju nisu do najviših visina uspjeli uzdignuti ni Quentin Tarantino ili Robert Rodriguez čija je jedna od omiljenih glumica. Zaista, i ovako zamaskirana, Rosario Dawson i dalje je zgodna, a ovdje je doista sjajno odabrana za ulogu Ashoke. Serija o jednoj od posljednjih jedijica iznimna je po mnogo čemu. Prije svega, zaista je jako atmosferična, poput “Mandaloriana”, samo na svoj način. Ne radi se o westernu u svemiru, nego o nečemu drugome. Prije nekoliko godina dosta je publicirano kako u širokoj grupi kreatora “Ratova zvijezda” sada rade većinom žene koje su pokazale doista više kreacije za Lucasovu ultimativnu znanstvenu fantastiku od muških profesionalaca. Ovdje je nešto malo drugačije, “Ahsoka” se oslanja ponajviše na ženske likove, pri čemu je praktično jedini važan muški lik onaj plaćenika nekadašnjeg jedija Bayona kojega tumači nažalost nedavno preminuli Ray Stevenson. Praktično sve ostalo, osim, dakako, robota, jedan glas posuđuje David Tennant, su dame. I to je ispalo odlično. U mračnoj atmosferi nekoliko godina nakon stvaranje Nove Republike, dakle u istom vremenskom okviru kao i “Mandalorian”, pojavljuje se nova prijetnja, sumnja da je posljednji carski veliki admiral Thrawn možda živ. I Ahsoka Tano kreće u potragu za njegovim mogućim skrivalištem natječući se u tome s Baylonom i njegovom učenicom Shin Hati koje plaća Morgan Elsbeth, Thrawnovom saveznicom i potomkinjom drvenih čarobnica. Zaista su vješto Dave Filoni i Jon Favreau, veterani sjajnih spin offova “Ratova zvijezda” za male ekrane, nježni i ljepši spol smjestili u jezovitu atmosferu opasnih plaćenika, robota ubojica, ostataka carstva, ali i u niz dinamičnih akcijskih scena koje su dobro pozicionirane da naglo podignu ritam serije točno u trenutku kada je potrebno. “Ashoka” je zaista odlična, čini se da je prelazak Lucasovog genijalnog serijala pod okrilje Disneyja na kraju bio pravilna odluka, prije svega za milijunske fanove koji sada i kod kuće mogu gledati daleke, daleke galaksije, a u najvišoj tehnologiji koju današnji televizijski uređaji nude.

The Grand Tour Eurocrash, Amazon Prime Video

Kako nam se ovo uspjelo dogoditi? Ova je epizoda “The Grand Toura” na Prime Videu već dobrih dva mjeseca, no nekako nam je uspjelo da je ne primijetimo. A to je ogromna šteta jer su Clarkson, Hammond i May još jednom uspjeli napraviti show koji i nama može biti dodatno zanimljiv. Naime, ekipa je opet na road tripu, ovaj put po istočnoj Europi, iza nekadašnje željezne zavjese, od Gdanska pa do - Bleda. E sad, volimo podsjećati kako nekadašnja Jugoslavija ipak nije bila iza željezne zavjese pa tako niti prekrasno jezero Bled u Sloveniji nekako tamo ne spada. No, susjedna država dobila je lijepu reklamu, kao i Poljska, pogotovo Krakow, ali i Slovačka kao trenutno zemlja s najjačom proizvodnjom automobila u Europi. Doznajemo i neke stvari o Škodi koja je imala prekrasan automobil za Le Mans, kao i da su se iza Željezne zavjese vozile i automobilske utrke u vrlo interesantnim bolidima s prerađenim Ladinim motorima. A sve garnirano onim prepoznatljivim humorom koji znamo sada već desetljećima.

Flash, HBO Max

Jedan od ovogodišnjih superherojskih filmova prilično je brzo nakon kina aterirao na streaming platforme. Na HBO Max možete gledati “Flasha”, ambiciozan visokobudžetni film o jednom od junaka DC-jeva svemira s nizom poznatih hollywoodskih glumaca, pregršt efekata i brdom dolara uloženih. No, nije ispalo da je baš blockbuster, nama se nekako čini da je efekata previše i da su često i komplicirani u priči koja je u osnovi putovanje kroz vrijeme koje doista i rijetko kad uspije biti logično i kvalitetno prikazana. Ali, uvjerili smo se i mi, na boljem kućnom sustavu sve to na mahove izgleda zaista impresivno, pa dok se skrivate od ovih naglih promjena vremena, “Flasha” treba uzeti u obzir za popodnevni odmor vikendom. Interesantno je vidjeti Michaela Keatona i Bena Afflecka a onda i Georgea Clooneyja u ulozi jednog te istog lika, Batmana samo u drugim vremenskim prozorima. Nevjerojatno doista, pa se već i zbog toga isplati sjesti pred ekran. Michael Shannon je opet General Zod.

Top Boy, Netflix

Šteta što ova serija nije ranije bila dostupna u nas, barem se mi ne sjećamo, a u svakom slučaju nije popularizirana. Jer, radi se o još jednom vrhunskom uratku britanskog dramskog programa, samo ovaj puta na Channel 4 i ovaj put s društvenim rubom, londonskim predgrađem gdje se snalaze mladi tamnoputi Britanci. A to je često kriminal, odnosno šverc droge, pripadnost bandama i svime što s time ide. Interesantno je kako je Channel 4 odlučio ne nastaviti seriju u treću sezonu, iako je dohvatila prilično ozbiljnu popularnost. No, zahvaljujući reperu Drakeu koji je fan serije prihvatio ju je Netflix i odradio treću i četvrtu, posljednju, sezonu. “Top Boy” serija je koja na neki način podsjeća na “Žicu”, jednu od najboljih serija svih vremena, no autori su ostali na surovoj stvarnosti, a nisu zadirali u dublje društvene uzroke zbog kojih se mladi danas u siromašnijim četvrtima nađu u problemima i kriminalu. Da nije posljednja sezona, ova bi serija na ovim stranicama dobila i istaknutije mjesto. Savršeno za bingeanje.