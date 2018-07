I naš glumac Ivica Pucar izborniku Daliću je nacrtao neke taktike

“Premijera je odlično prošla. Prepuno gledalište i zadovoljna publika. Puno smijeha. Baš onako kako mora biti na Opatovini. Zlatko Vitez sve je pripremio i poredao da funkcionira kao švicarski sat”, otkriva glumac Ivica Pucar kako je prošla nedjeljna premijera predstave “Grička vještica”.

Predstava se temelji na istoimenoj knjizi Marije Jurić Zagorke koju su inspirirali istiniti događaji, a činjenica je li riječ o povijesnim ili fiktivnim likovima ne utječe na pripremu Zadranina.

“Kod mene nema razlike. Uvijek jednak studiozan i ozbiljan pristup bilo da moram glumiti štednjak u dječjoj predstavi, glavnu ulogu ili kao sada Krištofora”, govori akademski glumac koji priznaje da ga ovih tjedana trese groznica, ona nogometna, zbog koje je za jedan dan pomaknuta premijera predstave i otvaranje Histrionskog ljeta.

“To više nije groznica. To je delirij. Bio sam na prve dvije utakmice s prijateljima u Rusiji. Na prvu smo išli kombijem i putovali 1500 kilometara do Kaliningrada. To je 15 sati vožnje plus tri sata ruske granice. Ali pobjeda je sve to poništila, a i uz prijatelje je sve lakše. To je poseban doživljaj. A i toliko gluposti, zezancije i lovačkih priča na jednome mjestu vjerojatno više nikad neću čuti. Na drugu utakmicu protiv Argentine i velikog Messija išao sam avionom jer je ipak predaleko. Bila je to čarobna noć koju ću pamtiti po nezaboravnom navijanju, atmosferi u centru Njižnog Novgoroda i veličanstvenoj pobjedi izbornika Dalića i njegovih velemajstora. Bilo mi je žao argentinskih navijača jer su došle cijele obitelji.

Bake, djedovi, djeca koja su jedva prohodala, svi navijaju i pjevaju. I plaču. Red ispod mene s dva sina sjedio je slijep čovjek u dresu Lea Messija i to me se posebno dojmilo. Čovjek je došao iz Argentine samo da doživi atmosferu. Kapa do poda. Ne trebam ni reći, svi su mi čestitali na našoj pobjedi”, opisuje 42-godišnjak kojem putovanja nisu strana ni teška, a posebno su česta ona u Varaždin, gdje je član ansambla Hrvatskog narodnog kazališta.

“Mijenjanje sredine dobro je u našem poslu. Puno ljepše nego da 40 godina igrate na istome mjestu s istim ljudima”, govori. Jedan od gradova u kojem je nedavno glumio jest Rijeka, gdje je snimana druga sezona serija “Novine”.

“Serija mi je kao glumcu puno značila i znači. Suradnja s Daliborom Matanićem bila je posebna. Pomogao mi je da napravim iskorak kao filmski i televizijski glumac. Zbog takve suradnje Rijeka će mi ostati u još boljem sjećanju. Nova sezona bit će još napetija, puna neočekivanih obrata i suludih scena. U jednoj takvoj sam i ja, ali ne smijem o tome”, rekao je Ivica. Potvrdio je da je organizacija ključ, no ipak je najvažnija podrška supruge Nikoline.

“Ne bih sve to mogao bez njezine podrške i prije svega razumijevanja za glumački način rada. Nisam siguran da bih to razumio i prihvatio od druge strane da nisam glumac. Cjelodnevna snimanja, probe za koje ne znaš koliko će trajati, evo neki mi je dan generalna proba na Opatovini počela nakon ponoći”, opisuje tata koji sa suprugom uživa u dvogodišnjem sinu Ivanu.

Foto: Privatni album

“Još je malen da bi me gledao na TV-u, ali neki dan dogodila se zanimljivost. Gostovao sam u jednoj epizodi serije 'Ko te šiša' kao inspektor koji pjeva. Zbog uloge trebao sam snimiti pjesmu koja mi je bila fora pa sam zamolio ekipu da mi je pošalju na mobitel. Kad sam došao kući i pustio je, Ivan je bio oduševljen. Morao sam mu valjda sto puta taj dan puštati pjesmu. Bio je iznimno zadovoljan i ponosan. Mama je bila taj dan u drugom planu”, uz smijeh opisuje i otkriva što je od kojeg roditelja mališan naslijedio.

“Od mene sve najgore, ostavlja stvari po kući, šarmira dok ne dobije što želi, a na mamu je lijep. Pa dobro je prošao”, govori vlasnik nagrade Najhistrion kojemu je, unatoč brojnim izvrsnim glumačkim ostvarenjima, uloga oca ipak najljepša i najbolja.

“Točno. Najbolja, najljepša. Samo nedostaje najteža”, zaključuje glumac koji će malo vremena imati za odmor u rodnom gradu, a na jesen ga čeka rad na novoj predstavi “Tramvaj zvan čežnja”, gdje će utjeloviti glavnu mušku ulogu Stanleyja Kowalskog.