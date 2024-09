I dok su komercijalne televizije punom snagom ušle u rujan, HRT ga je dočekao veoma uspavano u odnosu na konkurenciju

Život na vagi // RTL - tri ruže



Počelo je! Jesenska programska shema i službeno je otvorena, a među ovosezonske pionire ubraja se nova sezona RTL-ovog showa "Život na vagi". Šokantni kilogrami, suze i teške životne priče obilježili su prve epizode, a koje su se izdvojile isticanjem i nekih pozitivnih promjena koje su najavljene za novu sezonu mršavljenja. Za početak kandidati nisu podijeljeni u dva tima već se natječu u parovima. Upravo je to bila jedna od najvećih zamjerki proteklih sezona jer je veoma često fokus pobjegao s gubljenja kilograma na rivalstvo "crvenih" i "plavih", odnosno koje su već boje bile u igri. "Život na vagi" jedan je od showova koji ljudima uistinu mijenja živote, a može se reći i da ih spašava. No cijela je priča često upakirana u senzacionalistički omot zbog podizanja gledanosti, što je s jedne strane opravdano, no činjenica je da kandidati imaju dovoljno problema i drame u životu i bez poticanja umjetno stvorenih rivalstva tako da se možemo samo nadati da će nova podjela timova pozitivno djelovati na disciplinu i atmosferu na setu.



Drugo, prvi puta u show je ušlo dvoje kandidata koji imaju znatno više kilograma čak i od ostalih kandidata. Antonija je u show stigla sa 214,2 kilograma, a Ivica 244,3 kilograma, zbog čega je odlučeno da za njih vrijede posebna pravila te da ne sudjeluju u potpunosti u natjecateljskom i eliminacijskom dijelu emisije. Veliku pohvalu RTL zaslužuje zbog ovog poteza, s obzirom na to da su veoma često najteži kandidati prvi ispadali jer nisu imali šanse protiv ostalih, a baš je njima pomoć bila najpotrebnija. Za sada sve navedeno obećava, jedino ostaje vidjeti koliko će uspješno kandidati odrađivati vježbanje, s obzirom na to da je emisija snimana u ljetnim mjesecima, a svi se još sjećamo koliko je naporno bilo uopće postojati tijekom neprekidnog toplinskog vala koji je Hrvatsku zahvatio ovog ljeta. Nezamislivo je da je netko sa znanim viškom kilograma u takvim uvjetima vježbao na otvorenom.



Kumovi // NOVA TV - tri ruže



Krenule su i nove epizode "Kumova" koji su već i ranije odnijeli titulu najduže hrvatske telenovele. O samoj seriji može se polemizirati, nekima se sviđa, nekima ne, nekima je radnja banalizirana, a humor bizaran, dok drugima lagana radnja uz smijeh odgovara. No, generalno se o ukusima ne raspravlja pa ostavljamo prostor da svatko donese sud za sebe. Ono što treba priznati Novoj TV jest da je cijela priča oko "Kumova" jako dobro brendirana jer očito neki razlog postoji zašto se već godinama emitira. Očito je bio i odličan potez nastaviti sa snimanjem serije, iako se raspravljalo hoće li dobiti još jednu sezonu ili neće. "Kumovi" su za Novu TV provjeren recept koji i dalje odlično funkcionira.

Godina za pamćenje // HRT 2 - tri kaktusa



I dok su komercijalne televizije punom snagom ušle u rujan, HRT ga je dočekao veoma uspavano u odnosu na konkurenciju. Još uvijek nema neke značajne razlike u odnosu na srpanj i kolovoz, a ako je suditi prema najavama, nov sadržaj će se tek u drugoj polovici rujna sramežljivo početi šuljati na program HRT-a. Do tada se čak i subotom u prime timeu emitiraju reprize, i to zabavnog showa "Godina za pamćenje", koji je sam po sebi simpatičan, ali trenutno nema nikakvog smisla. Svaka od epizoda vraća gledatelje u jednu poznatu godinu, no vidi se da je sadržaj već nedavno emitiran. Iduća emisija je, recimo, emitirana lani za Staru godinu što je ili jako loš odabir za ljeto ili jako loš novogodišnji program.



Slavuj // HRT 1 - dvije ruže



Na dosta hrabar odabir filma odlučio se HRT koji je u subotu navečer emitirao "Slavuja". Radi se o australskom povijesnom psihološkom trileru s elementima horora iz 2018. godine, a koji slovi kao jedan od najpotresnijih filmova snimljenih u zadnjih nekoliko desetljeća. Film kroz priču o mladoj irskoj osuđenici Clare i aboridžinskom tragaču Billyju zapravo progovara o okrutnosti britanske vlasti u Australiji u 19. stoljeću. Film je toliko mučan da su ljudi izlazili iz kina kada je prikazivan i mnogi ga uistinu nisu u stanju pogledati od početka do kraja. Ipak, i kritika i publika se slažu da progovara o zaista važnoj temi te zato pohvale za njegovo prikazivanje.

