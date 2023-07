Hvala Novoj TV, više nemaju samo 'Zlatni kavez'. Sada imaju i 'Dvostruki život'

Pregled tjedna, Dnevnik Nove TV, Nova TV (dvije ruže)



Tjedni pregled Nove TV u svakom smislu odskače od svakog drugog sadržaja u središnjim dnevnicima triju nacionalnih televizija, podjednako radila ga Ivana Petrović ili Ivana Pezo Moskaljov. Kako se ne smije propustiti "Pregled tjedna", pokazao je cijeli tjedan nakon njega u kojem se po nekima tresla država, a po drugima smo uživali u prvorazrednom showu kakav znaju prirediti samo Zoran Milanović i Andrej Plenković. Naime, prva je Ivana Petrović u svom "Pregledu" naglasila da kroz deset dana ističe mandat ravnatelju VSOA-a, generalu Ivici Kinderu, i da će spomenuta agencija biti obezglavljena ako se predsjednik i premijer ne dogovore oko kandidata. I onda je idućih dana krenula fertutma. Ivana Petrović je iskusna reporterka koja dugo traje i bavila se svim najosjetljivijim temama u našem društvu, iako je sada već dugo poznata kao urednica vanjske politike u Informativnom programu Nove TV. U svim dnevnicima nedostaje još reportera ranga i iskustva Ivane Petrović, jer samo takvi mogu znati što je stvarni problem, a što je kost koju nam bacaju političari svakog tjedna.



Izvanredno obraćanje predsjednika Milanovića (dva kaktusa)



Mogao bih pomisliti kako predsjednik Milanović čita i ovu kritiku u kojoj sam posljednjih tjedana nekoliko puta spomenuo kako je niz emisija rano otišlo na godišnji i kako se navečer u prime timeu više nema praktički što pogledati te je iskoristio jednu poprilično tanašnu temu i prigodu za izvanredno obraćanje. Kažem da je tanašna jer je praktički ista kao na novinskoj konferenciji koji dan prije, na kojoj usto još nije dopustio sudjelovanje svim novinarima. Ako je tema toliko bitna, dopustio bi svim novinarima sudjelovanje. No eto, barem je malo začinio inače praznu televizijsku večer. Čudi me i kako je predsjednik, da bi imao izvanredno obraćanje bez pitanja novinara u prime timeu, pogazio principe - jer izvanredno obraćanje predsjednika mora realizirati HRT i onda on ustupa signal svima ostalima, a Milanović će biti zapamćen između ostaloga po tome da je praktički cijeli mandat HRT nazivao Yutelom. Znači, "Yutel" je odjednom dobar kada se mora pripremiti "urbi et orbi" predsjednika? Šteta što u Informativnom programu HRT-a nema više ljudi s nekom idejom da naprave najkvalitetniji mogući dnevnik, pa jedini oni nisu imali nekoga tko bi komentirao predsjednikov nastup, a kako oni ne mogu to reći, mogao se neki komentator zapitati oko gostovanja na "Yutelu".

VEZANI ČLANCI:

Ok, nisu u Dnevniku na HRT-u odmah analizirali što je predsjednik države rekao u svom izvanrednom obraćanju, pomislili ste sigurno da će onda to učiniti u "Otvorenom" Zrinke Grancarić koji sat kasnije - i grdno ste se prevarili. Na kraju politički najzanimljivijeg dana u ne znam koliko mjeseci "Otvoreno" se bavi potrošnjom narkotika u Lijepoj našoj... Znam i to kako ide, netko je javio da je tu Alexis Goosdeel, direktor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, možeš ga imati u emisiji samo tu večer, a možda će se čuti i neki zanimljiv podatak koliko Hrvati troše narkotika. I tako unaprijed dogovoriš tu emisiju. No "Otvoreno" bi trebalo imati pod obavezno top političku temu, ili iz bilo kojeg drugog područja emisiju tu večer, te kada vidiš da će čak biti i izvanredno obraćanje predsjednika, jednostavno moraš promijeniti temu i zahvaliti se gostima emisije koja se trebala baviti temom kojom se može baviti bilo koji dan. Bio bi ovdje i kaktus više da se ipak večer prije, kada je urednik bio Mislav Togonal, nije razgovaralo o aferi plinskog biznisa.Evo i na Novoj TV kao da su me poslušali nakon što sam se žalio i zapitao kako je moguće da u večernjem programu Nova TV ima samo sapunicu "Zlatni kavez". Hvala Novoj TV, više nemaju samo "Zlatni kavez". Sada imaju i "Dvostruki život". A što je Dvostruki život? Iznenadit ćete se... Turska sapunica! Hrvatski sapuničari, veselite se i hladite se vodama Bospora! U seriji pratimo Guzide, sutkinju obiteljskog prava, pa se nadam da će Hrvati barem nešto naučiti o obiteljskom pravu jer po učestalosti femicida, nasilja nad djecom i zanemarivanja djece vidimo da je tu potrebna svaka informacija i edukacija. Pa makar dolazila putem turske telenovele.

VIDEO: Rade Šerbedžija otkrio zašto je odbio prvo Angelinu Jolie, a onda ipak pristao na njezinu ponudu