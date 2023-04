Hrvoje progovorio o odnosu s Marinom: 'S njom sam vidio budućnost, a bila je hladna prema meni'

Na farmi kod Hrvoja Špoljareca bile su Suzana, Dragana i Marina. Iako se u početku dobro slagao s Draganom, na romantično putovanje je pozvao Marinu, ali završilo je prije vremena. Naime, Marina mu je priznala da je našla dečka i da je u vezi.

"Iskreno, to me priznanje nije povrijedilo. Sumnjao sam u to, imao sam neki osjećaj da se nešto događa. Shvatio sam to zbog njezina ponašanja. Postala je hladna prema meni i nekako drugačija", rekao je Hrvoje za RTL.hr, ali naglasio je kako joj to u konačnici nije zamjerio. Nakon razilaženja na farmi više nisu ni vidjeli, ni čuli.

"S Marinom sam vidio budućnost, na mojoj farmi mi je djelovala vrlo zainteresirano za mene. Ali, promijenila je ponašanje na putovanju", kazao je.

Dodao je i da ne žali što na kraju nije bio Marinin izbor.

"Ne žalim, Mislim da ne bi ništa bilo između nas, no nikada se ne zna. Možda bi nešto i bilo", dodao je.

Podsjetimo, Marina mu je priznala da je, nakon što su se sinoć rastali, otišla u izlazak s prijateljima.

''Po noći me bude zvukovi, čuo sam galamu. Mogli ste i mene zvati'', predbacio joj je pa priznao da nije želio nikom smetati.

''Kako da ga ja povedem i da on gleda… Još više bih ga tako povrijedila'', rekla je Marina pa šokirala, ''Bio je ljutit jer je doznao da sam ja friško sad u vezi.

Svatko je otišao nakon farme na svoju stranu i dogodilo se. Dogodila mi se ljubav, samo ne s Hrvojem nego s nekim drugim''.

Marina mu je zamjerila jer nije preuzeo nikakvu inicijativu kad je imao priliku za to.

''Ne osjećam se iskorišteno'', rekao je Hrvoje, dodavši da mu je mogla i prije reći.

Inače, Marina je na Hrvojevu farmu došla posljednja te mu je odmah privukla pažnju. Druga djevojka koja je imala kemiju s Hrvojem jest taksistica Dragana, no ona je u međuvremenu primijetila da Hrvoje ipak nije njezin tip muškarca. Prije nego se Hrvoje, ipak, odlučio za Marinu, porazgovarao je s Draganom koja mu je rekla kako se osjeća.

- Sigurna sam, odgovorna, majka sam troje djece. Treba mi poduzetan muškarac, čvrst i jak, muškarac koji će lupiti šakom o stol, a ne konjanik iz kojeg ću izvlačiti svaku riječ. Rekla je da trenutno ne bi željela više djece i to je također tema kod koje imaju različite želje i stavove.

- Ti si rekao da želiš imati djecu i obitelj, a ja imam dosta djece. Što se tiče toga, djeca mi više ne trebaju - rekla je Dragana Hrvoju kojem se ovaj odgovor baš i nije svidio. Dodala je kako ona ne želi četvrto dijete i ovaj razgovor je Hrvoju pokvario spoj kojeg je zamišljao u malo romantičnijem izdanju.

- Hrvoje mi je nakon tri dana više dosadio - rekla je odlučno na kraju Dragana što je Hrvoja zbunilo i ostalo je malo u šoku.

- Super je osoba, ali kako je rekla da ne bi htjela imati više djece, to mi je zasmetalo - priznao je Hrvoje tada.

