Hrvatska voditeljica otkrila da je trudna, a zaručnika i dalje skriva

Voditeljica i infleuncerica Paula Sikirić na Instagramu je objavila sretnu vijest da očekuje prinovu, a čak i na fotografiji na kojoj sa zaručnikom drži fotografiju s ultrazvuka uspješno je opet sakrila identitet svog zaručnika.

- Što da ti kažem maleni stvore? Mama i tata se najviše na svijetu vole. Čekaju te već́ dva luda četveronožna brata, Tetke, ujci, dida i dupla baka. Život si nam već́ sada uljepšao, a što se mučnina tiče, o tome ćemo kada pričati budeš znao - napisala je Paula i otkrila da je u 14. tjednu trudnoće. Prošlo ljeto Paula je otkrila da se zaručila ali tko je odabranik njezinog srca nije htjela javno reći.

- Rekla sam “da” njegovom mljackanju u snu, njegovoj pasti napolitani, njegovoj razbacanoj odjeći i tenisicama. Rekla sam “da” čovjeku koji me naučio voljeti, razumjeti i slušati. Ja sam voljena, mirna i najsretnija žena na svijetu! - napisala je prošlo ljeto uz fotografiju na kojoj se vidi zaručnički prsten. Kasnije je za Story ispričala kako se odigrala prosidba.

- Uspio me iznenaditi i nasamariti. Bilo je to na Kamenitim vratima - na našem posebnom mjesto na koje dolazimo redovito od početka veze. Nije mogao ljepše mjesto odabrati. Pred Majčicom, pred Bogom je to odradio - rekla je tada Paula.